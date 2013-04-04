Alnında ayakkabı numarası çıkardılar

Diyarbakır’da, okul bahçesinde polisin öğrencileri dövmesi üzerine bu anı cep telefonuyla görüntülemek isteyen Mesut Eşen, iddiaya göre yolda ve karakolda cop, tekme ve beyzbol sopalarıyla dövüldü. Dayak sırasında bir polis Eşen’in alnının üzerine çıkarak, “Alnında ayakkabı numaram çıkacak” diyerek zıpladı. Dayaktan sonra hastaneye kaldırılan Eşen’in alnında ayakkabı izi, sırtında morluklar var.

Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın haberine göre, Diyarbakır İHD’den verilen bilgiye göre Bismil Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde önceki akşam doğru veli toplantısına katılmak isteyen onlarca veli, bahçede toplantıya giriş saatini beklerken iki öğrenci arasında kavga çıktı. Polisler de öğrencilere müdahale etti. İddiaya göre, öğrencileri kelepçeleyen polis, gençleri tartakladı. Veli Mesut Eşen, bu anı cep telefonuyla çekmek isteyince polis şiddetine uğradı. Emniyete götürülen Eşen, bir saati aşkın bir süre dövüldü. Ağır şekilde yaralanan Eşen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşen, dün kendisini hastanede ziyaret eden İHD’lilere yaptığı açıklamada şunları anlattı:

'Alnıma çıkıp zıpladı'

“Polisler coplarını çıkarıp öğrencilere saldırdı. Ben de cep telefonumu çıkarıp görüntülemeye başladım. Polis öğrencileri bırakıp bana yöneldi ve üzerime çullanarak, coplarla dövmeye başladı. Özel harekat polisleri de okula gelip herkese saldırdı. Onlarca öğrenci ve öğrenci velisi darp edildi. Beni polis aracına bindirip Emniyet’e götürdü. Halsiz düşmüştüm ama araçta da vurdular. Bir polis, ‘Onu kameranın olmadığı yere götürün’ dedi. Götürüldükten sonra beş polis bana vurdu. İkisinin elinde beyzbol sopası vardı, diğerleri coplarla vuruyordu. Dakikalarca devam etti. Bayılmışım. Kafama, bacaklarıma ve kaval kemiklerime vuruyorlardı. Bir ara beni yere yatırdılar ve bir polis ayaklarıyla alnımın üzerine çıktı. Duvardan destek alarak adeta alnımın üzerinde zıplıyordu. Arkadaşlarına ‘Alnında ayakkabı numaram çıkacak, hele bakın, ayakkabı numaram çıkmış mı? Çıkmamışsa devam edeceğim’ diyordu. Sadece ayak numarası değil, ayakkabısının tüm izleri alnımda hala. Bu yaşadıklarımı kimseye anlatmamam konusunda tehdit ettiler.”

'Babası ve iki kardeşi de gözaltında'

Eşen dışında, bir öğrenci velisi ile çok sayıda öğrencinin de şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Eşen’in babası İsmail Hakkı Eşen ile kardeşleri Merwan, Mazlum ve adı bilinmeyen bir öğrenci de gözaltına alındı. İHD’liler aile ile birlikte Bismil Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Ailesi ayrıca, Diyarbakır Valiliği ve Bismil Kaymakamlığı’na dilekçeyle başvurarak, polislere idari soruşturma başlatılmasını istedi. Bu arada, okulda yaralanan 12 öğrenci de şikayetçi oldu.