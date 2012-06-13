Almodovar perdeyi komedi ile açıyor

İspanyolların Oscar ödüllü ünlü yönetmeni Pedro Almodovar, 'Aşık yolcular / Los Amantes Pasajeros' adlı yeni filminde, ekonomik krizden bunalan İspanyolları güldürmeyi deneyecek. Dram ağırlıklı son iki filmi 'Kırık Kucaklaşmalar' ve 'İçinde Yaşadığım Deri'den sonra yeni filmine hazırlanan Pedro Almodovar, bu kez komedi türüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Pedro Almodovar'ın kardeşi ve yapımcısı Agustin Almodovar, bu yaz sonuna doğru çekimlerine başlanması planlanan yeni film için "Sokaktaki insanlar ondan, 1980'li yıllarda olduğu gibi bir komedi çekmesini istiyor. Artık her gün kötü bir haber var ve Pedro da kendine özgü mizah anlayışıyla, bir şekilde bu gerçeği değiştirmek istiyor" dedi.

Almodovar'ın yeni filminin oyuncu kadrosunda Javier Camara, Cecilia Roth, Paz Vega, Hugo Silvia, Willy Toledo, Lola Duenas, Blanca Suarez, Raul Areyalo, Carlos Areces, Jose Maria Yazpik ve Miguel Angel Silvestre gibi isimlerin yer alacağı netlik kazanırken, Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın filme dahil olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Şimdiye kadar Almodovar ile Penelope Cruz dört, Antonio Banderas ise altı kez film yapsa da bu ikili hiçbir zaman beyaz perdede birlikte rol almadı.

Uçakla okyanus ötesine yolculuk

2013 ilkbaharında vizyona girmesi planlanan 'Aşık Yolcular' filminin konusu hakkında ise ipuçları verildi: "Uçakla okyanus ötesine yolculuk yapan bir grup, karşılaştıkları bir sorundan dolayı ölümün kendilerine çok yakın olduğunu hissederler ve hayatlarının bilinmeyen yönlerini birbirlerine anlatmaya başlarlar."