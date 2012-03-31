Almeida'nın kızını kaçıracaklardı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Hugo Almeida’nın 4 yaşındaki kızı Matilde’yi kaçırmaya çalıştılar.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Hugo Almeida’nın eşi Andreia Almeida (29), 4 yaşındaki kızı Matilde’yle birlikte İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda gezintiye çıktı. Beraberlerinde tercümanları Mustafa Nerminel de bulunan anne-kız, Sultanahmet Camii’ne girmek istedi. Andreia Almeida, çıkardığı ayakkabıları için poşet almaya gidince küçük kız avluda yalnız kaldı. Bunu fırsat bilen Ayça S., Matilde’yi kolundan çekerek kaçırmaya çalıştı. Matilde’nin çığlığını duyan anne, Ayça S.’yi yakaladı. Tercüman Nerminel de hemen duruma müdahale etti. Caminin bahçesinde hırsızlık olaylarına karşı önlem alan Güven Timleri Ayça S.’yi gözaltına aldı.



İfade vermedi



Anne Almeida’nın şikâyetçi olması üzerine hakkında “hürriyeti tahdit ve çocuk karışmaya teşebbüs” suçundan işlem yapılan Ayça S. poliste ifade vermedi. Olayı duyar duymaz karakola gelen Ayça S.’nin kız kardeşi Olça S. ablasının şizofreni hastası olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ayça S., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.



İki kızı var



1.91’lik boyuyla Süper Lig’in en uzun boylu oyuncuları arasında yer alan Almeida, bu sezon Süper Lig’de 13 gole imza attı. Ünlü futbolcunun 2 kız çocuğu bulunuyor.