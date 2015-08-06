Almanya'yı sevindiren yavrular



4 Temmuz'da Wuppertal Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen deniz aslanının adı Kaya. Kendine güveni sürekli artıyor, artık daha sık karaya çıkmaya başladı. Dışarı çıktığında ise onu heyecanla bekleyen ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor. Kaliforniyalı bu deniz aslanları en özel foklar olarak kabul ediliyor. Ancak yavrular doğar doğmaz yüzemiyor. Yüzmeyi öğrenmeleri gerekiyor. İyi şanslar Kaya!

Anne yavrusunu beslemek için meyvenin kabuklarını soyuyor. Anne Kaduna (10) ve baba Bakut'un (12) yavrusu 24 Haziran'da Münih'teki Hellabrunn Hayvanat Bahçesi'nde doğdu. Dik kulakları ve saçlarıyla küçük Pinto çok sevimli görünüyor. Hayvanat Bahçesi onlarla gurur duyuyor. Çünkü bu üçlü, dünyanın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan bir maymun cinsi.

Yavru foklar annelerini seslerinden tanıyor

İki aylık fok balığı yavrusu Bud ilk gezmesine annesi Donna ile çıkıyor. Bud doğduğundan beri havuzda annesiyle birbirlerine bağırıyorlar. Başka türlüsü düşünülemez zaten. Çünkü yavru foklar annelerini sadece seslerinden tanıyabiliyor. Bu nedenle anne fok ve yavru fok birbirlerine sürekli bağırıyor. Hannover Hayvanat Bahçesi'nde anne ve yavru fokun bağırışları inişli-çıkışlı bir konseri andırıyor.

Yashoda adlı bu fil, Hamburg Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'ndeki ilk gezintilerinde yavrusunu korumaya çalışıyor. Beşinci yavrusunu tam 688 gün karnında taşıdı, ardından doğurdu. 13 Temmuz'da doğan yavrunun henüz bir adı yok. Yapılacak oylama ile bir isme kavuşacak. Yavru dişi, kendisine Hindistan'a özgü bir isim verilecek. İsim listesinde Shantiya, Ishani, Anjuli, Mohini ve Nisha dikkat çekiyor.

Flavio bir karınca ayısı. Siyah-beyaz tüyleri olan bu yavru mayıs ortasında, hesaplanan tarihten üç hafta önce dünyaya geldi. Başlarda bakıcılar onu beslemek zorunda kalmış. Ancak Flavio bu zorlu dönemi atlatmış. Halle Hayvanat Bahçesi Müdürü Dennis Müller, "Onunla gurur duyuyoruz" diyor. Dünya genelinde birçok hayvanat bahçesi karınca ayısına ev sahipliği etmeyi istiyor ama çoğu bunu başaramıyor.

Anne deniz aslanı Katja (13) büyük bir hevesle küçük kızı Jule ile ilgileniyor. Yavru deniz aslan 18 Haziran'da dünyaya geldi. Jule kendine oyun arkadaşı istiyor. Bu yıl haziran ayında Duisburg Hayvanat Bahçesi'nde üç deniz aslanı, anne oldu. Jule'nin annesi Katja, bakıcılar tarafından beslenmesine rağmen, yavrusuyla çok ilgili bir anne. Bu durum da hayvanat bahçesindekileri sevindiriyor.

Bonobo cinsi maymunlar

Bu yavru maymun zamanının çoğununu annesinin karnında yatarak geçiriyor. Annesi 17 yaşında, adı Kutu. Üçüncü yavrusunu doğurmuş. Frankfurt Hayvanat Bahçesi'nde Bonobo cinsi bu maymunlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Burada 17 Bonobo cinsi maymun var.

Worm Hayvanat Bahçesi'nde alışılmışın dışında bir aile dikkat çekiyor. Tavuk Gertrud etrafına toplanan Nandu yavrularıyla ilgileniyor. Hepsini evlat edinmiş, sahiplenmiş görünüyor. Nandular devekuşuna benzeyen, hızlı koşan bir kuş türü. Kökenleri Güney Amerika'ya dayanıyor. Aslında bu hayvanlarla babaları ilgileniyor. Ancak burada hayvanat bahçesinde baba Nandu yavrularıyla ilgilenemeyince, bu görevi tavuk Gertrud üstlenmiş. Bakıcılara göre Gertrud, harika annelik yapıyor.