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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'ya uzay aracı inecek

ABD'de geliştirilen yeni nesil uzay araçlarının 2017'den itibaren Almanya'ya da iniş yapması için hazırlıklar yürütülüyor.

30 Ocak 2015 14:47


Almanya'nın saygın ekonomi gazetelerinden "Handelsblatt" ve haftalık "Wirtschaftswoche" dergilerinde yer alan habere göre, uzay mekiğini andıran "Dream Chaser" isimli uzay aracını geliştiren ABD'li Sierra Nevada Corporation (SNC) Almanya'daki havaalanlarının koşullarını araştırdı.

Alman Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (DLR) Washington bürosundan Jürgen Drescher, özellikle doğudaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin ilgi çekici bir lokasyon olduğunu söyledi. Uzmanlara göre düşük yerleşim oranı ve hava trafiği, bölgeyi uzay araçlarının inişi için cazip kılıyor.

Haberi doğrulayan DLR sözcüsü Andreas Schütz, SNC şirketinin geçen yıl Almanya'daki muhtelif havaalanlarını incelediğini, bununla ilgili raporun kendilerine sunulmadığını söyledi. Schütz, incelenen havaalanları arasında Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Rostock-Laage'nin de bulunduğunu söyledi.

"Dream Chaser"in 2017'den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıması öngörülüyor. Araç, 2011'de emekliye ayrılan uzay mekikleri gibi pistlere iniş yapabilecek. NASA projeyi geliştirmesi için SNC'ye 363,1 milyon dolar ödemede bulundu. "Dream Chaser" yedi astronot birden taşıyabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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