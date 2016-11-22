Almanya'ya üç Emmy gitti

2016 Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi. İngiliz yapımlarının da ödül aldığı gecede En İyi Drama, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Belgesel dallarında Almanya'ya da üç ödül gitti.

RTL'de yayınlanan "Deutschland 83" adlı dizi En İyi Drama, ARD'de "Unterm Radar" adlı dizideki performansı ile Christiane Paul En İyi Kadın Oyuncu ve "Krieg der Lügen" adlı belgesel En İyi Belgesel dalında ödüle layık görüldü. Paul, ödül aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu hayatımda şimdiye kadar başıma gelen en büyük şey" diye konuştu.

"Deutschland 83" adlı dizi, Doğu Almanya döneminde geçiyor. Doğu Almanya'nın gizli servisi Stasi için casusluk yapmak zorunda kalan asker Martin Racuh'un hikayesini anlatıyor. Ödülü alan filmin yapımcısı Jörg Winter, dizisinin bölünmüş bir ulusun hikayesi olduğunu söyledi.

"Krieg der Lügen" adlı belgesel de 2003 yılındaki Irak Savaşı sırasında Iraklı bir kimya mühendisinin hikayesine ışık tutuyor. Filmin yönetmeni Matthias Bittner, filmi Baden-Württemberg eyaletindeki Film Akademisinde okurken çekmeye başladığını ve belgeseli mezuniyet çalışması olarak tamamladığını anlattı. Bittner, belgeselini daha önce Almanya'daki hiçbir festivalin göstermek istemediğini de söyledi.

Oscar ödüllü Amerikalı aktör Dustin Hoffman da "Roald Dahl's Esio Trot" adlı BBC One'da yayınlanan televizyon filmindeki performansı nedeniyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Uluslararası Emmy Ödülü, dünyanın en önemli televizyon ödülleri olarak gösteriliyor. Bu yılki ödüller için 15 ülkeden 10 dalda 40 aday gösterildi. İsveç, Japonya, Brezilya ve Danimarka'dan yapımlar da ödül alan yapımlar arasında.

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DW/HS/BK