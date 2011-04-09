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Yaşam

''ALMANYA''YA ÇİFTE ÖDÜL BERLİN (A.A)

09 Nisan 2011 10:29

-''ALMANYA''YA ÇİFTE ÖDÜL  BERLİN (A.A) - 09.04.2011 - Yasemin Samdereli'nin yönettiği ''Almanya'' filmi, en iyi senaryo dalında Almanya'nın en önemli film ödülü olan ''Altın Lola''yı, en iyi film dalında da ''Gümüş Lola''yı kazandı. Berlin'de Friedrichstadtpalast'da düzenlenen 61. Alman Film Ödülleri töreninde, Türklerin Almanya'ya göçünü konu alan ve senaryosunu Yasemin Samdereli ile kardeşi Nesrin Samdereli'nin yazdığı ''Almanya'' filmi en iyi senaryo dalında ''Altın Lola'' ödülünü aldı.  Şubat ayında düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) de gösterilen ''Almanya'' filmi ayrıca en iyi film dalında ''Gümüş Lola'' ödülüne layık görülürken en iyi film olarak seçilen Ralf Huetter'in ''Vincet will Meer'' filmi ''Altın Lola''yı ve Andres Veiel'in ''Wer wenn nicht wir'' filmi de ''Bronz Lola'' ödülünü aldı. Tom Tykwer ,''Drei'' adlı filmi ile en iyi yönetmen ödülünü alırken, bu filmdeki rolü ile Sophie Rois de, en iyi kadın oyuncu seçildi. Florian David Fitz de ''Vincent will Meer'' filmindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

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