Almanya'nın yolları



Almanya’nın en eski turistik güzergahı bir şarap bölgesinden geçiyor. Rheinlandpfalz Eyaleti'nde yer alan bu bölge, ülkenin ikinci büyük şarap üretim merkezi. Fransa sınırına yakınlarındaki Şarap Yolu 85 kilometre uzunluğunda ve geleneksel Alman şarap kültürünü yansıtıyor. Mart ayından ekim ayına kadar düzenlenen şarap festivalleri, bölgenin doğal güzellikleri ve misafirperverliği ile tanışmak için iyi bir fırsat.

Masallarıyla efsane haline gelmiş Grimm Kardeşler olarak bilinen Jacon ve Willhelm Grimm’in anıtı doğdukları şehir olan Hanau’da bulunuyor. Tam da bu anıtın olduğu noktadan Alman Masal Yolu başlıyor. Masal Yolu’nun hemen ardında bulunan sekiz doğal park ve çok sayıda küçük köyde Grimm Kardeşlerin izini sürmek mümkün. Bölgenin yakınında bulunan Bad Wildungen şehrindeki Schnewittchen Müzesi de son derece ilgi çekici.

Freudenstadt'tan Baden Baden'e kadar uzanan yolda, sıra dağlar arasından geçen Kara Ormanlar Yolu bulunuyor. Mummel Gölü hemen yakınında bulunan bu bölgede, güneşin batışını izlemek epey keyif verici.

Stadyumlar 'kutsal mekân'

Bisiklet kullanmanın en eğlenceli yanlarından biri de Almanya'da futbol güzergahları arasında yolculuk yapmak. Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da çok sayıda yol 15 şehri birbirine bağlıyor. Bu bölgede stadyumların kutsal alanlardan farkı yok. Bölgedeki her şehir ziyaretçilere kendine özgü güzellikler sunuyor. Bochum’daki Fiege birası buna yalnızca bir örnek. Almanya’da futbol demek, aynı zamanda bira içmek için bir fırsat demek.

Romalıların önemli ticaret güzergahlarından biri olan Romantik Yol, Soğuk Savaş Dönemi’nin son bulmasıyla turistlerin ilgi odağı haline geldi. Ortaçağ mimarisinin çarpıcı örneklerinin bulunduğu Rothenburg, Dinkelsbühl şehirleri ve dünyaca ünlü Neuschwanstein Şatosu, Alpler’in ortasındaki Romantik Yol üzerinde bulunan güzelliklere birer örnek.

Alpler üzerindeki güzergahlardan biri de Alman Alp Yolu. 450 kilometre uzunluğundaki yol Alpler'den başlayıp içinde irili ufaklı dağ ve denizler barındıran güzergâhında Konstanz Gölü'nden Lindau Adaları’na kadar uzanıyor. Bavyerya mutfağını yerinde tatma imkânı da Alp Yolu’nu cazip kılan bir diğer etken.

Yeterince kale ve şarap yolu gördüğünü düşünenler için Almanya’nın endüstri kültürünün izlerini sürmek de ilginç bir alternatif. Ruhr Bölgesi'nin 400 kilometrelik güzergâhı boyunca şimdi müze ve kültürel alanlara dönüştürülmüş endüstri bölgeleri üzerindeki yolda, Almanya’nın endüstri tarihinde bir yolculuk yapmanız mümkün. Essen’deki Ruhr Müzesi’nde bulunan kömür yatakları bir süre önce UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne alındı.

Ahşap ev geleneği

Limburg an der Lahn bölgesindeki dar yollar, Almanya’nın en eski ahşap evlerini çevreliyor. Binaların tek özelliği ahşaptan yapılmaları değil, aynı zamanda görülmeye değer pek çok mimari detayı içinde barındırmaları. Almanya'da ahşap ev geleneğinin geçmişte yayıldığı 100’e yakın kasaba ve köy 2 bin 800 kilometrelik Ahşap Yol üzerinde bulunuyor.

Romantikler Sokağı, isminin yanı sıra eşine az rastlanır mimari stili ve yapılarıyla dikkati çekiyor. Bölgedeki kiliseler, katedraller, kaleler Ortaçağ mimarisinin çarpıcı örneklerinden sadece birkaçı. Bölgede bulunan Magdeburg Katedrali gotik stilde inşa edilmiş olsa da sokak, isminin “Romantikler Sokağı” olmasını sağlayacak ölçüde romantik etkiler taşıyan pek çok unsuru barındırıyor.