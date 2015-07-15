Almanya'nın sıcaklarla imtihanı



Yaklaşık 10 gün önce Bavyera eyaletinin Kitzingen kentinde sıcaklık 40,3 dereceye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Hatta Alplerde 1000 metrenin üzerinde sıcaklıklar 30 dereceyi geçti. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) haftasonunda sıcaklıkların 38 dereceyi bulacağı uyarısında bulundu.

Federal Çevre Dairesi (UBA) adına Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yeni bir araştırma aşırı sıcakların, sıcak hava dalgasının ve kısa süre içerisindeki sıcaklık değişimlerinin Almanya’da da sağlığı ciddi biçimde tehdit ettiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre özellikle kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar en fazla risk altında olan grup. Zira 2000 ile 2010 yılları arasında kronik kalp yetmezliğinden ölenlerin sayısı yüzde 10 ila 15 oranında artış gösterdi. Alman Meteoroloji Dairesi Başkan Yardımcısı Paul Becker, ilerleyen iklim değişikliği nedeniyle Almanya’da daha sık, daha uzun süreli ve yoğun sıcak hava dalgası beklendiğini kaydetti. Becker "Eğer buna uyum sağlamayı başarmazsak yüzyılın sonuna doğru aşıcı sıcaklıklar nedeniyle kronik kalp yetmezliğinden ölenlerin sayısı 3 ila 5 kat artabilir" diye konuştu.

Yaşlılar ve kronik hastalar için tehlike

Yapılan araştırma, ortalamanın üzerinde seyreden ve uzun süren sıcaklıklar ile yüksek ölüm oranları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Federal Çevre Dairesi Başkanı Maria Krautzberger "Bir gün öncesine göre sıcaklıların ani biçimde değişimesi veya aynı gün içerisindeki ciddi değişimler, çok yüksek sağlık sorunlarına yol açabiliyor“ diyor. Krautzberger o nedenle sağlığa olan risklerini minimuma indirmek için iklim değişimine uyum sağlamanın önemine vurgu yapıyor.

İklim değişikliğine uyum stratejisi

Yetkililer aşırı sıcak ya da ani ısı değişiminin yaşandığı günlerde sağlık sorunlarını asgari düzeye indirmek için sağlıklı beslenme, aşırı sıcak saatler dışında bol hareket, alkol ve sigara tüketiminin azaltılması gibi tedbirler öneriyor.

Yapılan yeni araştırma, federal hükümet tarafından yaptırılan iklim değişikliğinin insan, çevre ve diğer alanlardaki etkilerini inceleyen kapsamlı analizinin bir parçası. Alman hükümeti, Alman Uyum Stratejisi (DAS) kapsamında iklim değişikliğinin önemli sonuçlarına karşı bir eylem planı geliştirmek istiyor.