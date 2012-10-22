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Almanya'nın en güzel kızı Damla

Damla Bingöl, yarışmadan sonra yaptığı açıklamada birinci gelmesinin sürpriz olduğunu söyledi

22 Ekim 2012 00:00

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde üçüncüsü düzenlenen ''Miss Turkuvaz 2012'' güzellik yarışmasında 18 aday arasından matematik yüksek okulunda okuyan 22 yaşındaki Damla Bingöl birinci oldu. Damla, tacını geçen yılın güzeli Berna Keklikler'den aldı.

Yarışmaya Marl'dan katılan 24 yaşındaki Arzu Akyüz ikinciliği, Hückelhoven'den katılan 21 yaşındaki Gülcan Polat ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya Köln'den katılan Betül Ağabeyoğlu ise Miss Continantel ödülüyle taçlandırıldı.

Gelecek yıl yapılacak Miss Deutschland yarışmasına katılma hakkı elde eden Damla Bingöl, iki kişilik Dubai tatili de kazandı. Damla, yarışmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek birinci gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

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