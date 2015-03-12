Almanya’nın en güzel kışlık adaları

Biraz güneş, deniz ve kumsal... Alman adaları yaz mevsiminin en sevilen tatil yerlerindendir. Kalabalıktan kaçmak, dinlenip zindelik kazanmak isteyen için kış mevsiminde ada tatilinden güzel bir şey olamaz.

Baltık Denizi’nin Pomeranya havzasındaki Rügen, Almanya’nın en büyük adası. Kış ayları son derece sakin geçer. Turiste ender rastlanır. Kış aylarında kuzeyde fırtınalı hava yürüyüşü, adanın güneydoğusunda ise buharlı trenle buz patinajı yapmaya gidebilirsiniz. Sıcağı sevenler de her türlü konforu haiz otellerde kalabilirler.

Turistler ve adanın yerlileri sahile güneş şemsiyesi ve mayo yerine kalın paltolara ve kayaklarıyla inerler. Almanya ile Polonya’nın paylaştıkları Usedom Adası'nda kar yağınca kumsallar kayakla yürüyüş yapmanın zevkine doyulmaz. Uzun yürüyüşlerde birbirinden güzel manzaralarla karşılaşılır. Baltık Denizi’nde buz adacıkları yüzerken iskelelerden buz saçakları sarkar. Martılar buz üzerinde seyahat eder.

Bertolt Brecht'in adası

Nekahat dönemini Hiddensee Adası'nda geçiren ünlüler arasında Bertolt Brecht, Albert Einstein ve Franz Kafka da vardı. Rügen’in batısındaki bu ada Ön Pomeranya Bodden havzası milli parkında yer alır. Koruma altındaki nadir kuş türlerine kışın her yerde rastlanır. Adaya sadece gemiyle gidilebilir. Hiddensee motorlu araçlara kapalıdır.

Yaz aylarında binlerce turistin güneşlediği Sylt Adası'nın uçsuz bucaksız sahilleri kışın adeta terk edilmiş bir diyarı andırır. Bu Kuzey Denizi adasının rüzgarı ve denizinin dalgası bir başkadır. Havasındaki iyotlu oksijen alışık olmayanın başını döndürür. Kış aylarında az sayıda turist bu doğa harikasının tadını çıkarır.

Sylt’in hemen yanı başındaki Amrum Adası'nın geniş ince kum sahilinin uzunluğu on kilometreyi bulur. Yaz mevsiminde her gün 8 bin turistin ağırlandığı ada kış aylarında yerlilerine terk edilmiş gibidir. Havalar soğuyunca Amrum adeta kış uykusuna yatar. Ama kışın bile sessizliği ve denizdeki el değmemiş kumullarıyla büyüleyici etki yapar.

Denizin içinden yükselen ve aslında ada olan Hallig’ler kış mevsiminde serüvencilerin arayıp da bulamayacağı yerdir. Kuzey Frizonya açıklarındaki bu on adacık kış fırtınalarına adeta teslim olur. Denizin yükseldiği sırada kopan fırtınalarda bu kara parçacıkları dalgalar tarafından tamamen yutulur. Su basınca sadece tepecikler üzerine inşa edilen ada evleri dışarıda kalır.

Karadan 60 kilometre uzaklıktaki Kuzey Denizi adası Helgoland adeta açık denizdeki bir kale gibidir. 1500 nüfuslu bu ada 1721 yılında parçalanarak ikiye bölünmüştü. Kış aylarında küçük adada yavrulayan fokları seyretmek için meraklılar Helgoland’a akın eder.

Yürüyüş cenneti

Doğu Frizon adalarından Norderney kış mevsiminde doğa tutkunları için ideal bir yürüyüş cennetidir.Kışı burada geçiren kaz ve ördek türlerini yakından seyretmek mümkündür. Soğuktan hoşlanmayanların ziyaret edebileceği yerlerin başında, kumarhanesi ve kent kütüphanesiyle Norderney’in merkezi gelir.

Hollanda sınırı yakınlarındaki Borkum’un iklimi idealdir. Kışları çok soğuk, yazları da çok sıcak geçmez. Havası berrak ve iyot doludur. Adada üç deniz feneri bulunur. Güney sahilindeki ‘küçük fener 19’uncu yüzyılın sonlarında yapılmış olup, Almanya’nın elektrikle işleyen ilk deniz feneridir.

Denizdekiler kadar Almanya’nın göllerindeki adacıklar da büyüleyici güzelliktedir. Konstanz kentindeki Boden Gölü’nün (Bodensee) ‘çiçek adası’ Mainau yaz aylarında binlerce turist çeker. Kış aylarında ise deniz pırıltısının çevrelediği metruk bir doğal parka dönüşür. Baharla birlikte çiçekler açmaya başlayınca turistler de bu güzel adayı yeniden keşfeder.