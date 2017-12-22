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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye: Gerilimin azaltılmasına hazırız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, Türk Alman ilişkilerinde 'olumlu gelişme' gördüklerini söyleyip iki ülke arasında zor başlıkların da bulunduğunu kaydetti

22 Aralık 2017 22:18

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve 'FETÖ' üyesi oldukları iddia edilen kişilerin Almanya tarafından iade edilmemesi nedeniyle gerilen Türk-Alman ilişkilerinde yumuşama işareti geldi. Berlin'de basın toplantısı düzenleyen, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız" dedi. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in perşembe günü serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.

"İlişkilerde olumlu gelişme görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız" diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria AdebahrTürkiyegerilim

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