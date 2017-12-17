Almanya'da, İstanbul'dan gelen yolcuların valizleri polis köpekleriyle arandı

Almanya'ın Düsseldorf Havalimanı'nda, İstanbul'dan gelen yolcuların valizleri, polis köpekleriyle arandı.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Düsseldorf Havalimanı'daki aramayı Twitter hesabından paylaştı. Arama sırasında bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüleri paylaşan Yeneroğlu, "Ne konuklar, ne de vatandaşlar köpeklerle karşılanır! Bu zorbalık Almanya için utançtır ve hemen sonlandırılması gerekir! Türk-Alman ilişkileri bu anlayışla normale dönmez! Bu tutumlar hiçbir zaman güvenlik sağlamayacağı gibi güvensizliği de artırır" sözleriyle yaşananlara duyduğu tepkiyi dile getirdi.

Daha önce de benzer bir olay Münih Havaalanında yaşanmış, Türkiye'den gelen yolcular polis köpekleriyle aranmıştı. Kısa süre sonra Türkiye, Almanya'dan gelen yolcuları da köpekle arayarak karşılık vermişti.