Almanya'dan Suriye uyarısı: Bir yol ayrımındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Münih’teki Suriye görüşmelerini değerlendirirken “Suriye’deki gelişmeleri takip edenler şunu biliyor. Bir yol ayrımındayız” dedi.

Radikal'in haberine göre; Steinmeier, ABD ve Rusya’nın öncülüğünde bölge ülkelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı için geldiği Hilton Munich Park otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Suriye’deki çatışmaların dindirilmesi ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılmasını ele alacaklarını belirten Alman Bakan, “Şiddet sarmalına hemen şimdi son vermeyi başaramazsak bu korkunç iç savaş uzayacak ve daha çok kurban verilmesine yol açacak” diye konuştu.

"İlgili tüm taraflar burada"

Toplantı öncesinde kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını, çatışmaların dindirilmesi ve insani yardım konularında somut sonuçlar elde etmeyi umduklarını belirten Steinmeier, şöyle devam etti:

“İlgili tüm taraflar burada. Bir yandan Rusya ve ABD, diğer yandan Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Suriye’nin çok sayıdaki komşusu, hep birlikte bugüne kadar yapılamayanı başarmak istiyoruz. Suriye’de kuşatma altında olan, acı çeken, açlıkla boğuşan insanlara yardımın ulaştırılmasını sağlamak istiyoruz. Bu adımlarla şiddettin önemli ölçüde azaltılması yönünde ilerleme kaydetmek bu yolda, sonunda da bir ateşkese varmayı umut ediyoruz. Bunu başarabilecek miyiz? Şu anda bunu söyleyemiyorum ama size bunun için çok kapsamlı hazırlık yaptığımızın güvencesini veririm.”

Cenevre için umut arayışı

Münih’teki toplantı öncesinde, ABD ve Rus dışişleri bakanlarıNIN, BM temsilcisi, ve Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Steinmeier, “Suriye rejim temsilcileri ile muhalefet temsilcilerinin Cenevre’de yeniden görüşmelere başlamasının yolunu bulabileceğimizi umut ediyorum” dedi.

Münih’teki Suriye görüşmeleri, ilk olarak geçen yıl kasım ayında Viyana’da yapılan formatta, 17 ülkenin dışişleri bakanları, ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliği’nden üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya’nın yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Ürdün, Katar, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın dışişleri bakanları katılıyor.