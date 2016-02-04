Suriye BM Elçisi: Cenevre'de görüşmelere ara verilmedi, muhalifler Türkiye'nin talimatıyla çekildi

Cenevre'deki görüşmelerin 25 Şubat'a ertelendiğinin açıklanmasından sonra Suriye'nin BM Elçisi Caferi, Cenevre'deki görüşmelere ara verilmediği belirtirken "Muhalefetin, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'den aldığı talimatla görüşmelerden çekildi" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Cenevre’deki Suriye görüşmelerine 25 Şubat’a kadar ara verildiğini söyledi. Görüşmelere devam edilmesi için ilgili ülkelere çağrıda bulunacağını söyleyen De Mistura, hüsrana ya da hayal kırıklığına uğramış hissetmediğini ancak gerçekçi olmak zorunda olduğunu belirtti.

"Yapacak daha çok işimiz var"

Uluslararası muhataplarla görüşmek için 4 Şubat'ta Londra'ya gideceğini ifade eden De Mistura, "İlk hafta görüşmelerini tamamladıktan sonra açıkça söyleyebilirim ki, yapacak daha çok işimiz var. Sadece bizim değil, tarafların da" dedi.

Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılan hükümet heyetinin başkanlığını yapan Suriye'nin BM Elçisi Beşar Caferi ise muhalefetin, görüşmelerden çekilmeleri yönünde Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'dan talimat aldıklarını söyledi. Caferi, BM'nin görüşmelere ara vermesinin sebebinin de böyle bir durumdan kaçınmak olduğunu savundu.

Politik kamuflaj

Caferi, De Mistura'yla görüşmeye girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Riyad destekli muhalefetin birkaç saat önce görüşmelerden çekilmeyi talep ettiklerini biliyoruz. De Mistura'nın görüşmelere ara verildiğine yönelik açıklamasının, bu durum için yaratılmış bir politik kamuflaj" dedi.

"Türkiye'nin talimatıyla..."

Suriyeli temsilci, "BM Özel Temsilcisi'nin, Riyad delegasyonunun Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talimatları altında görüşmelerden çekilmesini meşrulaştıran bu davranışı kişisel değil. Gerçeği olduğu gibi söylemedi" diye konuştu.

Yaşananların Şam yönetimi dışında herkes için başarısızlık anlamına geldiğini söyleyen Caferi, görüşmelerin devam edeceği tarih olarak belirtilen 25 Şubat'ta Cenevre'ye dönüp dönmeyeceklerinin belli olmadığını söyledi. Caferi, "Son kararı başkent verecek" dedi.