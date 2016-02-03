Cenevre görüşmelerine 25 Şubat'a kadar ara verildi

Birleşmiş Milletler Suriye Elçisi Staffan de Mistura Suriye'deki iç savaşın durması için muhalifler ve Suriye rejimi arasında yapılması planlanan Cenevre görüşmelerinin 25 Şubat a kadar ertelendiğini duyurdu.

CNN Türk'ün haberine göre, görüşmelerin ertelenmesiyle ilgili görüşleri sorulan Suriye hükümetinin elçisi konuyla ilgili olarak muhalifleri suçladı. Elçi, görüşmelerin ertelenmesinin nedenini muhaliflerin görüşmelerden çekilmek istemesi olarak açıkladı.

Elçi, 25 Şubat'ta tekrar başlayacak görüşmelere dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya ise "Bu detayları Sayın Mistura ile görüşeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Görüşmeler başlamadan önce insani durum konusunda acil adım atılması gerektiğini belirten de Mistura, hem BM hem de krizin taraflarınca yapılması gereken çalışmalar olduğunu kaydetti. De Mistura, başlayacak görüşmelerin Suriye halkının yararına olması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle de görüşmelere ara verilecek ve bir sonraki görüşmeler 25 Şubat'ta yapılacak. Yine sonuçsuz bir Cenevre görüşmesi yapmak için mi buradayız, yoksa Suriye'nin geleceğini, siyasi süreci, yeni anayasayı, seçimleri konuşurken ciddi miyiz? Suriye halkı bu görüşmeleri yaparken bir çözüm üretmemizi bekliyor. Dürüst olmak gerekirse henüz bunu görmedim ve görüşmelere yeniden başlayabilmek için bir ara verilmesi gerek."

Ne olmuştu?

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binasında sabah saatlerinde Suriye yönetimi Birleşmiş Milletler nezninde daimi temsilci Caferi ile BM özel Suriye temsilcisi Steffan Mistura bir görüşme gerçekleşmesinin ardından düzenlenecek olan toplantı ise görüşmelerin ikinci gününde iptal olmuştu.

Görümelerin ilk gününde Şam yönetiminin, abluka altındaki bölgelere yardım girişine izin verdiği açıklanmıştı

BM yetkilileri iptale gerekçe olarak, muhaliflerin toplantıya gelmeyeceklerini çünkü istenilen koşulların sağlanmadığını iletmesinden sonra toplantının iptal edildiğini söylemişti.