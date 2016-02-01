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Şam heyetinin Cenevre görüşmesi ertelendi

BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye hükümeti heyeti ile bugün görüşecekti

01 Şubat 2016 14:14

İsviçre’nin Cenevre kentinde süren Suriye görüşmeleri kapsamında BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Şam heyetinin bugünkü görüşmesinin ertelendiği duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, BM’den yapılan açıklamada “BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile Suriye hükümeti heyetinin bugün yerel saatle 11.00’de yapması beklenen görüşme ertelendi” ifadesi yer aldı.

BM, De Mistura'nın bugün yerel saatle 11.00'de Şam heyetiyle, 17.00'de ise Suudi Arabistan destekli muhalefeti temsil eden Yüksek Müzakere Komitesi (HCN) heyeti ile görüşeceğini açıklamıştı.

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