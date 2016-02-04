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Dünya
Deutsche Welle

'Cenevre'den Rusya ve Esad sorumlu'

Suriye krizine siyasi çözüm bulunması amacıyla başlatılan Cenevre görüşmelerinin askıya alınması Batı'nın tepkisine yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın askeri çözümü yeğlediğini söyledi.

04 Şubat 2016 13:02


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başar Esad rejimi ve Rusya'yı eleştiren açıklamalarda bulundu. Cenevre görüşmelerinin ertelenmesinden Rusya ve Esad yönetimini sorumlu tutan Kerry, "Şam ve Moskova, krize siyasi yerine askeri çözüm bulunmasını yeğliyor" dedi.

Esad yönetimi ve müttefiklerini Halep harekâtına son vermeye çağıran John Kerry, "Cenevre barış görüşmelerinin askıya alındığı 3 hafta boyunca Suriye halkının acılarına son verme ve krizi sona erdirme yönünde çaba harcanmalı" görüşünü dile getirdi.

Fabius: Rejim zalimce saldırıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Suriye ordusunun Halep harekâtını sert ifadelerle eleştirdi. Fabius, "Rusya'nın desteği ile Esad rejiminin Halep'te sivillere yönelik zalimce saldırılarını kınadıklarını" açıkladı. ''Esad rejimi ve müttefikleri iyi niyetle hareket etmiyor ve barış çabalarını sabote ediyor" diyen Fabius, BM temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre görüşmelerini erteleme kararını desteklediklerini kaydetti.

Steinmeier: Cenevre'nin alternatifi yok

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bir ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Steinmeier, Suriye ordusunun Halep harekâtı ve kuşatma altındaki yerleşim yerlerine insani yardım ulaşmasına izin verilmemesinin görüşmelere darbe vurduğunu söyledi. Steinmeier, siyasi çözüm amaçlı Cenevre görüşmeleri ve Viyana'da başlatılan sürecin bir alternatifi olmadığını vurguladı.

Halep – Türkiye hattı kapandı

Halep'in kuzeyinde ilerlemeye devam eden Suriye ordusu, isyancıların Türkiye ile son ikmal yolunun kesildiğini açıkladı. Halep'in batısı hükümet güçlerinin, doğusu ise isyancıların kontrolünde.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmacı amacıyla Cenevre'de başlayan görüşmelerin askıya alındığını, görüşmelere 25 Şubat'ta devam edileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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