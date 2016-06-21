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Dünya

Almanya'dan Erdoğan'ın komedyen Böhmermann ile ilgili temyiz başvurusuna ret

Döpfner, "Böhmermann'ın tüm ifadelerine içerik olarak tamamıyla katılıyorum" demişti

21 Haziran 2016 18:16

Alman temyiz mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakkında hakaret içeren bir şiir yazan Alman komedyene destek veren medya grubunun başkanı için yaptığı başvurusunu tekrar reddetti.

Hürriyet'in Reuters'e dayandırdığı habere göre, Alman mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisi hakkında şiir yazan Alman komedyene destek veren ülkenin en büyük medya grubunun başkanı için yaptığı başvurunun geri çevrilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Almanya’nın en büyük medya grubu Axel Springer’in yöneticisi Mathias Döpfner, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı şiir nedeniyle hakkında dava açılan komedyen Jan Böhmermann'a destek vermişti.

Bu desteğe tepki gösteren Erdoğan, Döpfner hakkında da 'ihtiyati tedbir' kararı alınması için yerel mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuru reddedilmişti.

Döpfner, “Welt am Sonntag” gazetesine yazdığı açık mektupta, “Böhmermann'ın ihtiyaten tüm ifadelerine ve hakaretlerine içerik olarak tamamıyla ve baştan sona katılmak istiyorum ve bunu her hukuksal açıdan kendimin gibi kabul ediyorum” demişti. 

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