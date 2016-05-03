Alman komedyen Böhmermann: Merkel beni fileto yapıp despota servis etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Jan Böhmermann, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i sert sözlerle eleştirdi. Komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili ilk mülakatını Die Zeit gazetesine verdi. "Konu özgürlük ve insan hakları olduğunda Başbakan sallantı gösteremez" diyen Böhmermann "Ama (başbakan) bunun yerine beni fileto yapıp sinir hastası bir despota çayın yanında servis etti ve benden bir Alman Ai Weiwei yarattı" diye konuştu.

35 yaşındaki komedyen, "Almanya'da her insanın, sanat ve ifade özgürlüğü gibi belli temel haklar üzerinde müzakere edilemez, devredilemez bir hakkı olduğuna" dair güveninin sarsıldığını söyledi. Jan Böhmermann en çok da "şairler ve düşünürler ülkesinin şefinin kamuoyunda açık bir hükümle kendisini gülünç duruma düşürmeden önce, bir an olsun alay şiirini düşünmeyip şiirin ilintisini düşünmesinin" kendisini eğlendirdiğini söyledi. Böhmermann şiiri kendisinin yazmadığını da ifade etti.

Merkel ne demişti?

Jan Böhmermann 31 Mart tarihinde ZDFneo kanalında yayınlanan Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfür içeren bir şiir okumuştu. Böhmermann şiiri okumadan önce mizahla Almanya'da yasaklı olan ‘hakaret eleştirisi' arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti. Olay sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen Merkel, şiirin ‘kasten yaralayıcı' olduğunu söylemişti. Alman hükümeti, Böhmermann hakkında, yabancı devlet başkanlarına hakaret suçunu düzenleyen 103. maddeden soruşturulma başlatılması için ayrıca savcılığa yetki vermişti. Mainz Savcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Komedyen Jan Böhmermann, Zeit gazetesine verdiği mülakatta seyircilere "4 dakikalık bir hiciv numarasıyla özgürlükçü ve açık bir demokrasiyi, kendisini sanat ve ifade özgürlüğü için sınırlandırmayan, otoriter, baskıcı, fiili bir otokrasiden neyin ayırdığını açıklamak istediğini" ifade etti. "Şiirin sadece numaranın bir parçası olduğunu" vurgulayan Böhmermann "şiirin bağlamından kopartılarak tekil olarak ele alınmaması gerektiğini" kaydetti.

Böhmermann kendisinin ve ailesinin polis koruması altında olduğunu da ifade etti.