Almanya'daki NATO üssünde görev yapan Türk askerlerinin iltica başvurusu yaptığı iddia edildi

Alman SWR yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

SWR, Türk askerlerinin iltica başvurusu yaptığının Kaiserslautern Kaymakamlığı tarafından da doğruladığını yazdı.



DHA'nın geçtiği habere göre, iltica başvurusu yapan askerlerin görev süresinin yakında dolacağına vurgu yapılan haberde, kaç askerin iltica başvurusunda bulunduğu konusunda ise "verilerin korunması zorunluluğu" nedeniyle bilgi verilmediği belirtiliyor.

Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiler





SWR'e konuşan Kaiserslautern Kaymakamlığı'ndan bir yetkiliye göre, iltica başvuruları Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'da inceleniyor. Askerlerin sığınma taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman cevap alacakları ise belli değil.



İltica başvurusu için askerlerin Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi. 500 dolayında NATO askerinin görev yaptığı Ramstein Üssü'nde 30-40 arasında Türk askerinin görev yaptığı belirtiliyor.