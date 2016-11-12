Türkiye’den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor

Almanya'nın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, birkaç gün önce Türkiye'de 'muhalif zihniyete' sahip olup, siyasi kovuşturmaya uğrayanların Almanya'ya iltica başvurusu yapabileceğini açıklamıştı. Ancak veriler, başvuru yapanların sadece küçük bir kısmının mülteci statüsü alabildiğini ortaya koyuyor.

'Die Welt' gazetesinin Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine dayandırdığı haberine göre, 2016 yılında eylül ayının sonuna kadar Türkiye'den 3 bin 793 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bunun 2015'te yapılan iltica başvurularının sayısının iki katı olduğuna dikkat çekilen haberde, bu yıl başvuruların sadece küçük bir bölümünün onaylandığı belirtildi. Habere göre, 2015'te başvuruların yüzde 14,6'sı onaylanırken, 2016 Eylülü'ne kadar ise başvuruların sadece yüzde 6,8'i onaylandı. Haberde, bu yıl iltica başvurusunda bulunanların yüzde 85,1'ini Kürtlerin oluşturduğu belirtildi.

15 Temmuz sonrası başvurular arttı

Die Welt gazetesinin haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısında ay bazında da artış meydana geldiğine dikkat çekildi. Buna göre, temmuz ayında 275 iltica başvurusu yaparken, ağustos ayında bu sayı 446'ya yükseldi.

"Başvuruların sayısı artabilir"

Uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz Türkiye'deki insan haklarının durumdan ötürü bu sayıların daha da artacağını düşündüğünü belirtti. Özoğuz ‘Focus' dergisinde, "Siyasi kovuşturmaya uğrayan herkes Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir. Maalesef bu günlerde bunu tekrar vurgulamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hristiyan Birlik Partileri Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt (CDU) ise Welt‘ gazetesine Türkiye'deki insan haklarının durumunun endişe verici olduğunu ve bundan dolayı büyük bir olasılıkla başvurularının çoğunun onaylanacağını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, CN/BÖ