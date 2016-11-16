Almanya İçişleri Bakanı "PKK suçlamalarını" reddetti

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière çarşamba günü Federal Emniyet Teşkilatı yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya’ya yönelik iddialarına ilişkin de konuştu. İçişleri Bakanı "Bizim için, amacı ne olursa olsun, terörizmin her çeşidi Almanya'da savaştığımız bir şeydir" diye konuştu. Bakan "PKK bizim için de terörist bir birliktir ve her ipucunu takip ediyoruz," dedi.

Son dönemde üst düzey Türk yetkililer PKK konusunda Alman hükümetine ağır suçlama ve eleştirilerde bulunmuştu.

Son olarak Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu salı günü Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara ziyareti sırasında Almanya'daki 4 bin 500 PKK'lı için ceza kovuşturması olduğu halde sadece üç failin iade edildiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ise Türk tarafının yönelttiği eleştirileri geri çevirdi. Steinmeier, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, kendisiyle bugün görüşeceğiz. Benim Almanya'da söylediğim şu. Tedirgin olduğumu söyleyebilirim. Almanya'nın teröristler için güvenli bir liman olması iddiasını bizim anlamamız mümkün değil, Türkiye'de bilinen bir gerçek şu, PKK Almanya'da terörist organizasyon olarak yasaklanmıştır. Alman ceza yasaları uyarınca kanıtlandığı durumda hüküm yiyen kişiler oluyor. Hüküm yiyen kişiler oldu geçmişte" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce, "Almanya'nın teröristler ve PKK'lılar için güvenli bir ülke olduğu" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Türk yetkililerin PKK ile ilgili iddialarına Salı günü de aynı şekilde Alman iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen yanıt vermiş, bu iddiaların haksız ve dayanaksız olduğunu söylemişti.

PKK ABD, AB ve Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

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