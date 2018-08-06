Almanya'da yaşlı çift, heavy metal festivaline katılmak için bakımevinden kaçtı!

Almanya'da yaşlı iki kişinin, Avrupa'nın en büyük heavy metal festivallerinden olan Wacken Open Air'a katılmak için kaldıkları bakımevinden kaçtıkları belirtildi.

Alman NDR radyosunun haberine göre, polis memurları kaçan yaşlı çifti gece saat 3 sularında tespit etti. Memurların ifadelerine göre, onlar şaşkın görünüyordu ancak 'festivali kesinlikle sevdiler'.

Habere göre, Judas Priest, Red Hot Chili Peppers ve In Flames gibi meşhur grupların sahne aldığı müzik festivali yaşlıları o kadar etkiledi ki, bakımevine dönmek istemediler.

Polis memurları, geri dönmeyi reddeden yaşlı çifti, bakımevine götüren taksiye eşlik etmek zorunda kaldı.