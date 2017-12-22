Almanya'da yaşayan çiftten Muş'a ambulans

MUŞ, (DHA)- ALMANYA\'da rahatsızlık geçiren çocuklarının ambulansla hastaneye yetiştirilerek sağlığına kavuşmasından etkilenen Hülay- Semih Yaz çifti, Muş 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne ambulans hibe etti.

Almanya\'nın Giessen kentinde yaşayan Yaz ailesinin 15 yaşındaki oğulları Altay Hasan, 2013 yılında rahatsızlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine ailenin ikamet ettiği eve gelen sağlık görevlileri Altay Hasan Yaz\'ı ambulansla hastaneye götürdü. Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan gencin anne ve babası bundan etkilenerek Türkiye\'ye ambulans hibe etmeye karar verdi. İlgili kurumlarla irtibata geçen Hülay-Semih Yaz, ambulans hibesi için Muş\'a karar verdi. Aldıkları ambulansı Muş\'a gönderen Yaz ailesi, bugün 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne giderek ambulansı hibe etti.

Ambulansın teslim töreninde aileye teşekkür belgesi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Muş’ta bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkoğlu, \"Sağ olsunlar Semih Yaz ile eşi Hülay Yaz hanımefendi sayesinde Muş’a hibe edilen ambulans ile hizmete devam edeceğiz. İnşallah diğer hayırsever vatandaşlarımıza da örnek olurlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürü olarak şahsım, kurumum ve Muş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlerde ambulanslarını da kullanacağız. Her kullanışımızda da kendilerini anacağız\" diye konuştu.

İki çocuk babası hayırsever Semih Yaz ise \"Almanya’da çocuğumuz bir süre önce rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlıkta çocuğumuz ambulans sayesinde hastaneye yetiştirip, hayatı kurtarıldı. O zamandan beri bu bağış işi aklımızdaydı. Biz İzmirliyiz. Nasip Muş’aymış. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah\" diye konuştu.



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