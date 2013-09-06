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Yaşam

Almanya'da 'Türklere özel prezervatif' dağıtılıyor

Almanya'da 8 Türk'ün ölümünden sorumlu tutulan Neo-Nazi partisi Türklere prezervatif dağıtıyor

06 Eylül 2013 13:17

Almanya'da kapatılması için girişimlerde de bulunulan NPD partisinin gençlik kolları, başta Türkler olmak üzere yabancılara ve de ırkçılık karşıtı Almanlara prezervatif dağıtmaya başladı.

Habertürk gazetesinin haberine göre prezervatifler için özel paketler yaptırarak üzerlerine, “Yabancılar ve seçilmiş Almanlar için” yazdıran Neo- Naziler, dağıttıkları prezervatiflerle sözde yabancıların çocuk yapmayarak nüfus olarak artmamalarını amaçlıyor.

Gençlik Kolu Başkanı Andy Knape, sloganlarının, “Yabancılar kendi kendinizi çoğaltmayın” olduğunu belirtti.

Söz konusu kampanya hem Alman hem de göçmenler tarafından büyük tepki aldı. Alman Nazi döneminde de toplama kamplarına yerleştirdikleri özellikle hamile kadınlar üzerinde yapılan kısırlaştırma ameliyatlarında çoğu kadın hayatını kaybetmişti.

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