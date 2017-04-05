Almanya'da Türkiye'deki muhalif basına destek kampanyası

Alman yayın ve kitap evlerinin çatı kuruluşu olan Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Türkiye’de zor koşullarda yayın yapan gazete ve internet siteleriyle dayanışma kampanyası başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanya ile desteklenmek istenen gazete ve internet sitelerine ilan verme yoluyla maddi yardım yapılacak.

Evrensel'in Köln'den verdiği habere göre, Borsa Birliği Başkanı Alexander Skipis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de düşünce özgürlüğü yönünde görüş bildirmekten vazgeçmemeliyiz” dedi. Türkiye’nin otoriter bir sisteme doğru gittiğini belirten Skipis, kampanya çerçevesinde 16 Nisan referandumundan önce Agos, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel gazeteleriyle T24* ve TuruncuTime internet sitelerine reklamların verileceğini belirtti.

10 Nisan’a kadar “FreeWordsTurkey” etiketi altında internet üzerinden başlatılan kampanyanın hedefi ilk etapta 15 bin avro bağış toplamak.

Gazetelerde yayınlanması planlanan ilanda “Türkiye’nin politikalarının gittikçe özgür toplumların temel değerlerinden uzaklaştığını büyük endişe ile izliyoruz. Yazarlar, yayıncılar, gazeteciler, kitapçılar, sanatçılar, avukatlar, yargıçlar, bilim insanları ve vatandaşlar, hukuk devleti ilkelerine ters düşen eşi görülmemiş suçlamalara, baskılara ve şiddet eylemlerine maruz kalıyorlar” deniliyor.

* T24'ün notu: T24, demokrasi ve hukuk vurgusuyla verileceği belirtilen bu ilanların "Türkiye'de muhalif medyaya maddi destek amacıyla yayımlanacağı" duyurusu üzerine, reklamı reddetti. T24'ten Alman Yayıncılar Birliği'ne gönderilen yazı şöyle:

Bugün Alman Yayıncılar Birliği'nin açıklamasını okuduk. Bu duyuruyla mutabık değiliz.

T24, demokrasi ve hukuk için verilecek ilanları yayımlayacağını söylemişti. Ancak T24'ün rızası ve bilgisi olmadan bu reklam duyurularının "muhalif medyaya destek için" yapılacağının açıklanması T24'ün bağımsız gazetecilik anlayışıyla bağdaşmıyor.

Bağış kampanyası duyurusundan T24'ün adının çıkarılmasını rica ediyoruz.

T24 bu duyuruları elbette yayımlayacak, ancak karşılığında Alman Yayıncılar Birliği'nden para kabul etmeyecek.

Bu uyarısının ardından T24’ün adı kampanyadan çıkarıldı.