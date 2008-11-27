Almanya'da 'Türkçe' tartışması

Almanya'nın ilk Türk kökenli parti başkanı Cem Özdemir'in 'Alman okullarında Türkçe de yabancı dil olarak okutulsun' önerisi tartışmaya yol açtı.



Almanya'nın Obama'sı olarak adlandırılan Cem Özdemir'in 'Alman okullarında Türkçe neden yabancı dil olarak okutulmasın' önerisi giderek büyüyen bir tartışmaya yol açtı. Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in bu önerisine ülkede birbirinden farklı tepkiler geliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) okullarda Türkçe dersi verilmesine sıcak bakarken, Birlik partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) Özdemir'in görüşlerine olumsuz tepki gösterdi.



Almanlar da Türkçe öğrenir



SPD Meclis grubu iç politika uzmanı Sebastian Edathy, “Okullarda ilk ya da ikinci yabancı dil olarak daha yoğun şekilde Türkçe dersi verilmesi akılcı olacaktır. Türk ailelerin çocukları için bu sayede başarının yolu açılabilir. Alman çocukları da Türkçe öğrenme imkanı bulmuş olurlar” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ise Almancanın öğrenilmesine öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Okul için geçerli olan şudur: Önce Almanca, daha sonra Türkçe. Sadece iyi Almanca konuşabilenler ülkemizdeki tüm imkanlara sahip olabilirler” diye konuştu.



Türkiye'de aynı talep olmaz



FDP Genel Başkanı Guido Westerwelle, “Asıl sorun, Türk kökenli gençlerin daha az Türkçe bilmelerinden değil, çoğu zaman yeterli Almanca bilgisine sahip olmamalarından kaynaklanıyor” dedi. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Theodor zu Guttenberg de “Türkiye'de hiç kimse, bu ülkede yaşayan Almanlar için devlet okullarında Almanca dersi verilmesini talep etmez” şeklinde konuştu.



Göçmenlerin yüzde 27'si ayrımcılık mağduru



Almanya'da göçmenlerin üçte birinin ayrımcılığa maruz kaldığı, bunun en çok yapıldığı yerlerin devlet daireleri, okullar ve iş yerleri olduğu bildirildi. Köln Anti Ayrımcılık Bürosu Müdürü Banu Bambal, “ İstatistiklerimize göre göçmenlerin yüzde 27'si ayrımcılığa uğruyor” dedi. Bambal, 'Bazı öğretmenler, 'Sizin çocuğunuz muhakkak özel eğitim okullarına gitmeli' demesi, aslında engelliler için olan Förderschule'ye gitmesini istemesidir” diye konuştu. Çocuğun Almancasının yeterli olmamasnın gerekçe gösterildiğini kaydeden Bambal, asıl nedenin öğretmenlerin ırkçı bakış açısı olduğunu dile getirdi.

