Almanya'da Türk usulü seçim turu

Almanya'da göçmenler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / AD-D) üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan otomobille seçim turu yaparak Türklerden oy istedi.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak milletvekili genel seçimlerine Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden (KRV) giren ve seçim afişine Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak dikkatleri üzerine çeken AD-D, şimdi de üzeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatılan otomobil ve AKP'nin müziği olan 'Dombra' eşliğinde seçim turuna çıktı.

Partililer, Erdoğan'ın "Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" şeklindeki ifadelerini otomobilden seslendirerek, yoldan geçen Türklerden oy istiyor.

AD-D yöneticileri, Duisburg'un Marxloh semtinde Türk işyerlerinin yoğun olduğu Weseler caddesinde seçim turu yaptı. Turda AD-D Genel Sekreter Halil Ertem, KRV Bölge Başkanı Selçuk Çingi, yönetim kurulu üyesi Uğur Karadağ ve Duisburg İl Başkan Yardımcısı Muhammet Bozkurt yer aldı.

"İyi tepkiler alıyoruz"

AD-D'nin Genel Sekreter Halil Ertem, "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını seçim afişimizde yer vermemizin ardından, Cumhurbaşkanımızın partimizle ilgili yaptığı konuşmanın sözlerini de böyle bir otomobil ile tur atarak vatandaşlarımıza duyurmak istedik. 24 Eylül'de seçimler yapılacak, az bir süre kaldı ve imkânlarımız oldukça kısıtlı. Biz de nasıl dikkat çekeriz ve vatandaşa sesimizi nasıl hızlı duyururuz diye düşündük, hemen iki gün içinde bu arabayı hazırlayıp KRV'yi turlamaya başladık. Oldukça da iyi tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara, "Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" çağrısı yapmıştı.