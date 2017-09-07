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Erdoğan, Almanya'daki seçim afişlerinde: Türkiye dostu olanlarla beraber olun

"Küçük partiymiş falan buna bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim"

07 Eylül 2017 14:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara yönelik olarak yaptığı "Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" çağrısı, Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/AD-D) tarafından hazırlanan seçim afişinde kendine yer buldu. AD-D tarafından konuşmanın çevirisi yaptırıldı, video hazırlandı. 

Partinin, Erdoğan’ın yer aldığı seçim afişini daha çok Türkiyelilerin yoğun bulunduğu sokaklara astığı gözlendi.

Parti yönetiminin tercihi

Söz konusu afişle ilgili Alman Demokratlar Birliği Duisburg İl Başkan Yardımcısı Muhammed Bozkurt, "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı afiş, partimizin genel merkezi tarafından alınan kararla hazırlanmıştır. Biz de yerelde seçmene ulaşabilmek için sokaklara dağıtıyoruz. Afişte yer alan sözler de, bire bir cumhurbaşkanının ifadeleridir" diye konuştu.

Öte yandan, diğer bir göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), aylar önce 24 Eylül seçimlerine katılmama kararı almıştı.

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