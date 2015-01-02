Almanya'da Türk aileye saldırı

Almanya'nın Pforzheim kentinde dört kişilik bir grup, yılbaşı akşamı dönerci dükkanında kutlama yapan Türk aileye saldırdı ve işletmeci İbrahim Kural'ı bıçakla kolundan yaraladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırganlardan ikisi yakalandı. Diğer iki saldırganın ise polis tarafından arandığı belirtildi.

Olay, Pforzheim kentindeki "Ala Turka" adlı döner dükkanında gerçekleşti. İbrahim Kural, yeni yıl kutlaması için ailesi ve kuzenleriyle toplanmış, dükkanda yemek yiyordu. Bu sırada dışarıda duran dört kişi dükkandan içeri girmek istedi.

İçeridekilerden "Hayır" yanıtı alan dört kişinin dükkana zarar verdiği, ardından İbrahim Kural'ı kolundan yaralayarak kaçtıkları belirtildi.

'Pis Türkler' dediler

Yemeğe katılan İbrahim Kural'ın kuzeni Evliya Erdoğan, yeni yılın ilk saatlerinde sarhoş bir grubun kağıyı açmalarını istediğini söyledi. Dükkanın kapalı olduğunu söylediklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir süre sonra tekrar cama vurmaya başlayan sarhoş Almanlar bizlere 'Pis Türkler' dediler ve ceketlerinin arkasındaki ırkçı grupların simgesi olan amblemlerini gösterdiler. Bu sefer kuzenim Ertuğrul Kural, kapıyı açarak kapalı olduklarını bir kez daha söyledi."

"Almanlar bağırarak kapının camını kırdılar ve Ertuğrul'un üzerine yürüdü. Bu sırada diğer Almanlar da saldırıya geçti. Biz de saldırıya karşılık vermek zorunda kaldık. Çıkan arbede işletme sahibi İbrahim Kural kolundan yaralandı. Ben hemen polisi aradım, polis kaçanlardan ikisini yakaladı. İbrahim şehir hastanesine kaldırıldı ve ameliyata alındı. Şu an durumu iyi."

'Yeni yıla iyi giremedik'

İbrahim Kural'ın annesi "Bugün oğlum ölebilirdi. Neden ırkçı saldırılar hep Türkleri buluyor? Yeni yıla iyi giremedik" ifadelerini kullandı.

Kural'ın eşi Hatice Kural ise "Dün Tuğçe, bugün İbrahim, yarın kim?. Saldırıyı kınıyorum. Yetkililer bunlara çözüm bulsun" yorumunda bulundu.

2000 ile 2006 yılları arasında Almanya'nın çeşitli kentlerinde ırkçı seri cinayetler işlenmiş, sekizi Türk, biri Yunan 9 kişi öldürülmüştü.

Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) üyelerinden biri doğrudan cinayet suçlamasıyla, dört NSU üyesi ise örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanıyor.

Saldırganların göçmen Türklere ait dönerci dükkanlarının hedef alınması nedeniyle bu cinayetler Alman kamuoyunda "dönerci cinayetleri" adıyla anılıyor.