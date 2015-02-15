Almanya'da 'terör saldırısı' alarmı

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Braunschweig kentindeki karnavalın 'terör tehdidi' nedeniyle, son anda iptal edildiği açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamada, "özel bir İslamcı saldırı planının" tespit edildiği bildirildi ve insanlara evlerinden çıkmamaları tembihlendi.

Bölgede ilgiyle takip edilen karnaval yürüyüşü, başlamasına 90 dakika kala güvenlik güçleri tarafındna iptal edildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, polis sözcüsü Thomas Geese, iptal kararıyla ilgili olarak "Pek çok insan, giyinmiş kuşanmış halde tren istasyonlarına gelmişti. İptal kararına çok üzüldüler. Ancak böyle bir tehlike varken, risk alamazdık" dedi.

Her yıl 250 bin kişi katılıyor

Braunschweig karnavalına her yıl yaklaşık 250 bin kişi katılıyor. Çok sayıda kişinin kostüm giyerek katıldığı karnavalda, kentin içinde yaklaşık altı kilometre kadar yürünüyor ve kutlama yapılıyor.

İptal kararının Braunschweig Belediye Başkanı Ulrich Markurth ile yürüyüşün mareşali Gerhard Baller tarafından alındığı öğrenildi.

Belediye başkanı NDR televizyon kanalına "Bugün, şehrimiz için çok üzücü bir gün. Ancak polisin elde ettiği bulgular, bize başka bir seçenek bırakmadı" dedi.

Cumartesi günü de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da din özgürlüğü konulu konferansa ve ardından sinagoga saldırılmış, iki sivil ölmüş, beş polis memuru da yaralanmıştı.