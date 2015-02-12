Almanya'da karnaval kutlamaları

Köln'ü eğlenceli bir gün bekliyor. Saat sabah sekiz olmasına rağmen, karnavalcılar kostümleriyle yollara çıkmış bile.

"Köln'e yaklaşık bir milyon kişinin bir araya geldi. Herkes sabısızlıkla, siyasî ve sosyal sorunların hicvedildiği, süslü karnaval vagonlarından oluşan karnaval geçidini bekliyor. Almanya'nın en ünlü karnaval geçidi olan Köln şivesiyle 'Zoch', ilk kez 1823 yılında Köln'de düzenlenmiş. Eğlenceye artık sadece iki saat kaldı!"

Rus ve Singapurlu öğrenciler de bu eğlenceyi ölümsüzleştirmek istiyor. Öğrenciler ilk kez Köln'de karnaval kutluyorlar.

"Buraya eğlenmek ve Alman kültürünü tanımak için geldim. Karnaval bunun için en iyi fırsat!"

"Köln'deki karnavalın Almanya'nın en büyük karnavalı olduğunu duydum. İnsanlar işe gitmiyor ve bütün gün boyunca kostümleriyle eğleniyorlar."

Köln'de kimse çalışmıyor

Her ne kadar bugün resmi tatil olmasa da, Köln'de neredeyse hiç kimse çalışmıyor. Geçit Köln'ün merkezinden geçerek 7 kilometreyi arkasında bırakıyor. Sokak kenarlarında insanlar şimdiden en iyi yerleri tutmaya başlamış bile.

Bugün herkes ya kostümlü ya da yüzlerini boyamış. Normal gelenlerse hemen karnavala uygun hale getiriliyor. E tabi bu sayede yakınlaşmalar da oluyor. Herkes, Köln şivesiyle 'Bützchen' yani öpücüklerden payına düşeni alıyor.

"Perşembeden beri kutlamalara katılıyoruz. Artık dizlerim tutmuyor ama hâlâ barlara ya da derneklere gidiyoruz. Bugünse eğlencelerin doruk noktası."

"Şekerleme diye bağırıyoruz. Zaten bağırsak da bağırmasak da şekerleme atıyorlar. Yani resmen gökten şekerleme yağıyor."

Geçite katılan yaklaşık 10 bin kişi aylarca Köln'deki 150 karnaval derneğinde bugüne hazırlanmış. Saat tam 10 buçukta geçit başlıyor. 100 Karnaval aracı 5 saat boyunca Köln'ü baştan başa dolaşıyor. Geçit kenarında bekleyenler ise "Kamelle" diye bağırarak şekerleme atılmasını bekliyor. Sadece Köln'de yaklaşık 150 ton şekerleme dağıtılıyor.

Tam gaz eğlence!

"Genç yaşlı herkes kostümlerini giyer, bağırır, eğlenir. Sabahın erken saatlerinde bile herkes eğlenir, burası harika!"

"Herkes eğleniyor. Karnaval coşkusunu en az bir kez yaşamış olmak gerekir. Hamile olmama rağmen ben bile buradayım."

"Köln'deki karnaval coşkusu salı akşamına kadar devam edecek. Çarşamba gününden itibaren Paskalya'ya kadar süren oruç zamanı başlıyor. Ama salıya kadar Kölnlüler tam gaz eğleniyor."

Rosenmontag yani "Pembe Pazartesi" kutlamaları akşam saatlerine kadar sürecek. Geçit eğlencesi bittikten sonra karnavalcılar mahallelerindeki barlara doluşuyor. Ne de olsa salı akşamına kadar içilecek daha çok bira var.