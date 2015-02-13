Almanya'nın büyüme hızında revizyon



Almanya'da Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) 2014'teki büyüme hızı yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çekildi. Revizyonda ekim – aralık ayları arasında artış kaydeden özel nihai tüketim harcamaları etkili oldu. Ürün ve hizmet ihracatı ile yatırımlar da aynı zaman diliminde artış kaydetti.

2014'e güçlü bir başlangıç yapan Alman ekonomisi yıl ortasında bir zayıflama periyodundan geçtikten sonra sonbaharla birlikte toparlanarak istikrara kavuşmuştu. Almanya'da GSMH'de büyüme oranı 2013'te yüzde 0,1, 2012 yılında ise yüzde 0,4 oranında kalmıştı.

'Almanya Euro Bölgesini sürüklüyor'

Unicredit Almanya bankasının başiktisatçısı Andreas Rees, büyümenin iç piyasa faktörlerine bağlı olarak kaydedilmesinin umut verici olduğunu söyledi. Rees, "Düşen enerji maliyetleri, rekor düzeydeki istihdam ve artan ücretler nedeniyle yalnızca tüketiciler daha fazla harcamıyor. İşletmeler de daha fazla yatırıma gidiyor" dedi.

"Anlaşılan şirketler Rusya-Ukrayna şokunu atlatmayı başardı" diyen Rees, Almanya'nın büyümesiyle Euro Bölgesinin diğer ülkelerini de sürüklediğini söyledi.