Almanya'da tartışmalı filme Altın Kamera Ödülü



Yapımcılığı Nico Hoffmann tarafından üstlenilen "Unsere Mütter, unsere Väter" (Annelerimiz, babalarımız) başlıklı üç bölümlük dizi, TV filmi dalında Altın Kamera Ödülü'ne layık görüldü. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında 5 arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor. Filmin senaristi Stefan Kolditz, "Almanların savaş dönemine ilişkin tecrübelerini aktarmakla sorumlu olduklarını" söyledi.

Polonyalı direnişçilerin tepkisi

"Unsere Mütter, unsere Väter", Alman vatandaşlarını "Nasyonalsosyalist sistemin kurbanları olarak lanse ettiği" gerekçesiyle uluslararası kamuoyunda eleştiriyle karşılanmıştı. Filmde Yahudi karşıtı olarak gösterildiklerini savunan dönemin Polonyalı direnişçileri protesto gösterileri düzenlemişti.

En iyi Alman kadın aktör ödülü "Operation Zucker" filmindeki rolüyle Nadja Uhl'a verildi. Uhl, fimde, bir pedofil şebekesini ortaya çıkaran komiseri canlandırıyordu. Nadja Uhl'a geçen yıl da "Bambi" ödülü verilmişti. En iyi erkek Alman aktör ödülü "Der Tote im Watt" filmindeki rolüyle Thomas Thieme'nin oldu.

Keaton ve Ganz'a yaşam boyu onur ödülleri

En iyi uluslararası aktör ödülü kadınlarda Gwyneth Paltrow, erkeklerde ise Matthew McConaughey'e gitti. Diane Keaton ve Bruno Ganz'a yaşam boyu onur ödülü verildi.

83 yaşında hayatını kaybeden Avusturyalı aktör Maximilian Schell de 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Sunucu Hape Kerkeling, "Schell, beyazperdede kuşakları büyüledi" dedi.

Altın Kamera Ödülleri'nin bu yılki jüri üyeleri arasında Iris Berben, Til Schweiger, Martina Hill, Sandra Maischberger ve Nico Hofmann yer aldı.