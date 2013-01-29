Almanya'da 'seksizm' tartışması büyüyor

Almanya’da Hür Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkanı Rainer Brüderle’nin Stern dergisi muhabiri Laura Himmelreich'e cinsel içerikli sözler sarf ettiği iddialarının ardından seksizm tartışmaları başladı. Brüderle ise, insanları cinsiyetine göre ayırıp sınıflandırmak ve bu sınıflandırma üzerinden yapılan önyargı ve ayrımcılık olarak adlandırılan seksizm tartışmaların gündeme geldiği günden bu yana sessizliğini koruyor.

Laura Himmelreich, bir hafta kadar önce yazdığı bir makalede Brüderle'nin kendisine bir otel barında sarkıntılık ettiğini iddia etmişti. Makale, Almanya'da büyük tartışma ve tepkilere yol açtı. Olay sadece güzel bir komplimanla tacizkârlık arasındaki çizginin ne kadar ince olabileceği tartışmalarıyla sınırlı kalmadı. Twitter'da “Çığlık“ hashtag'ini kullanan onbinlerce kişi iş yaşamında seksizm konusundaki şikâyetlerini dile getirdi.

67 yaşındaki politikacı Brüderle, Hür Demokrat Parti'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Bizi hırpalayabilirler, bize küfredebilir, çamur atabilirler. Ancak inancımızı ve kendimize olan saygımızı yok edemezler.“ şeklinde konuştu.

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Patrick Döring pazartesi günü başkanlık oturumundan sonra, "Rainer Brüderle, konu hakkında kamuoyu önünde yorum yapmama kararı aldığını söyledi. Bu konuda onu destekledik ve dileği buysa buna büyük saygı duyduğumuzu ve aynı şekilde düşündüğümüzü ifade ettik" şeklinde konuştu. Patrick Döring yaptığı açıklamada Brüderle'nin Almanya'da onlarca yıl hizmette bulunmuş, onurlu ve saygın bir kişi olduğunu vurguladı. Brüderle hakkındaki makalenin adil olmadığını ve tartışmaların bilinçli olarak suistimal edildiğini savunan Döring, "Benim için önemli olan, söz konusu akşam aramızdan kimsenin bahsedilen otelde olmamasıdır" diye konuştu. Parti Genel Sekreteri, Almanya'da sarkıntılık vakalarının olduğunu kimsenin inkâr etmediğini, ancak “farklı algılayışların” söz konusu olduğunu da belirtti.

Yeşiller Partisi Başkanı Claudia Roth ise bu tarz açıklamalara öfkeyle yaklaşıyor ve "Bu gerçeğin normalleştirilmesine, normalmiş gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz. Kendileri hiç ayrımcılığa uğramamış erkeklerin bu tür olayları önemsiz, basit bir kabahatmiş gibi göstermesine müsaade etmeyeceğiz" diyor.

Tartışmaları önemli ve gerekli olduğu için devam ettireceklerini kaydeden Roth, "Söz konusu olan sadece Brüderle ya da hakkındaki makale değil, yaygın bir sorun olan günlük yaşamdaki seksizmdir" diye konuştu.



(Deutsche Welle Türkçe)