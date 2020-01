Almanya'da sekizi Türk 10 kişiyi öldüren NSU örgütünün üyesi sessizliğini bozuyor

Sekizi Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı terör örgüt NSU davasının ana zanlısı Beate Zschäpe’nin avukatlarından Mathias Grasel, müvekkilinin çarşamba günkü 245. duruşmada yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki iddialara yanıt vereceğini belirtti. Zschäpe’nin var olan üç avukatının azledilme talebi reddedildikten sonra görevine dördüncü avukat olarak Temmuz ayında başlayan Grasel, müvekkilinin açıklamadan sonra gelecek soruları yanıtlayıp yanıtlamayacağına dair kesin bir bilgi vermedi.

Duruşmada avukatın okuyacağı ayrıntılı ifadenin davanın seyrini değiştirmesi mümkün olabilir. Ancak uzmanlar, ifadenin itiraf olmaktan ziyade kendisini mağdur gösteren bir savunma niteliğinde olacağı tahmin ediyorlar. Bunun yeni bir strateji olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, Zschäpe ile birlikte yargılanan diğer zanlıların suçlarını kanıtlamaya yetmeyeceğini düşünüyorlar. Oysa, mahkeme ve cinayete kurban gidenlerin yakınları için yanıtlanması gereken çok sayıda soru var: "Kurbanlar nasıl ve neden seçildi? Bütün cinayetlerde kullanılan Çeska tipi silah nasıl elde edildi? Soygunlardan elde edilen parayı kim, nasıl yönetti? Örgütün bilinenlerden başka üyeleri var mıydı? Örgüt üyeleri nasıl yer altına indi? Örgüte kimler destek verdi? Destekçiler arasında Alman istihbaratının çalışanları var mıydı?"

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın müdahil avukatlarından Mustafa Kaplan, WDr Funkhaus Europa Köln Radyosu’na yaptığı açıklamada Beate Zschäpe’nin sözkonusu sorulara yanıt vermesini beklemediğini söyledi. Kaplan, Zschäpe’nin olayın ayrıntılarını bilmediğini anlatacağını, gördüğü psikolojik baskıdan ve medya tarafından nasıl sıkıştırıldığından bahsedeceğini tahmin ettiğini belirtti. Açıklamanın ardından Zschäpe’nin mahkemenin sorularına yanıt vermesinin sürpriz olacağına dikkat çeken avukat Mustafa Kaplan, bu durumda davanın seyrinin değişebileceği, dolayısıyla en az önümüzdeki yaza kadar uzayabileceği tahmininde bulundu.

Beate Zschäpe, Temmuz ayındaki duruşmalarda da avukatlarının azli durumunda suskunluğunu bozacağı imasında bulunmuş ama konuşmamıştı. Dört yıl önce NSU örgütünün diğer üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhard intihar ettikten sonra, onlarla birlikte yaşadığı evi ateşe verip polise teslim olan Zschäpe, o zaman da ifade vermek istemiş daha sonra vazgeçmişti. NSU örgütü, on yıl içinde sekizi Türk biri Yunan biri de Alman polis memuru olmak üzere on kişiyi öldürmüş, iki bombalı eylem ile on beşten fazla da soygun ve gasp suçu işlemişti.