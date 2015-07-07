NSU davasına ara verildi



Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ırkçı NSU örgütü üyesi Beate Zchäpe ile örgütle bağlantılı 4 kişinin yargılandığı davanın beş duruşması iptal edildi. Mahkeme heyeti, baş sanık Beate Zchäpe'nin yeni avukatının davaya ara verilmesi yönündeki talebini kabul etti.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, yeni avukat Mathias Grasel mahkeme heyetine dosyayı incelemek için zamana ihtiyacı olduğu gerekçesiyle davaya ara verilmesi için dilekçe vermişti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Manfred Götzl, heyetin yasal olarak ‘savunma olanaklarını sağlamakla yükümlü olduğunu' belirtti. Davanın bu haftaki üç duruşması ile ayrıca bu ay içindeki iki duruşmanın daha iptal edilmesine karar verildi. Ancak Grasel'in davaya üç arka arkaya hafta ara verilmesi yönündeki talebi ise kabul edilmedi.

Zchäpe konuşmayacak

Baş sanık Beate Zchäpe, davanın başından bu yana susma hakkını kullanıyor. Yeni Avukat Grasel, müvekkili için mevcut koşullar altında ‘susmak dışında bir seçenek' bulunmadığını belirtti.

Zchäpe iki hafta önce, aklından duruşma sırasında konuşma düşüncesinin geçtiğini belirtmişti. Avukatları ile arasının kötü olduğu bilinen Zchäpe'nin Salı günkü duruşma sırasında diğer üç avukatını görmezden geldiği ve yeni avukatı Grasel'in yanında oturmayı tercih ettiği, sadece onunla iletişim kurduğu dikkat çekti.