T24 LogoT24 Logo
Dünya

NSU davasının belgeleri yaya kaldırımında bulundu!

Skandalı, davanın hakimi Manfred Götzl ortaya çıkardı

30 Eylül 2015 02:32

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı faşist yapılanmanın 8'i Türkiyeli, bir Yunan ve bir polis memurunun öldürülmesi nedeniyle iki buçuk yılı aşkın süredir sürmekte olan davasında kaldırımda bulunan davaya ait dosya skandalı yaşandı.

soL Haber Protalı'nın haberine göre, 232 celsedir sürmekte olan davanın hakimi Manfred Götzl'in açığa çıkarttığı skandal Alman basınında geniş yer aldı. Dava hakimi Manfred Götzl'in duruşma sırasında sorduğu, ''Hangi avukat ek teslim belgesi bekliyordu?'' sorusuna yanıt alamaması üzerine olaya açıklık getirdi.

Köln Ehrenfeld semtinde bulunan kayıp bürosunun dava hakimine ulaştırdığı bu önemli dava belgesi içinde, CD ve davayı yakından ilgilendirebilecek kimi belgelerin bulunduğunu açıkladı. Davanın iki tanığının 'ani' ölümleri üzerine dava tek tutuklu sanık Beate Zscheape ile sürmekte.

ETİKETLER

Manfred Götzlnsualmanyakaldırımda bulunan dosyalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24