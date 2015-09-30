NSU davasının belgeleri yaya kaldırımında bulundu!

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı faşist yapılanmanın 8'i Türkiyeli, bir Yunan ve bir polis memurunun öldürülmesi nedeniyle iki buçuk yılı aşkın süredir sürmekte olan davasında kaldırımda bulunan davaya ait dosya skandalı yaşandı.

soL Haber Protalı'nın haberine göre, 232 celsedir sürmekte olan davanın hakimi Manfred Götzl'in açığa çıkarttığı skandal Alman basınında geniş yer aldı. Dava hakimi Manfred Götzl'in duruşma sırasında sorduğu, ''Hangi avukat ek teslim belgesi bekliyordu?'' sorusuna yanıt alamaması üzerine olaya açıklık getirdi.

Köln Ehrenfeld semtinde bulunan kayıp bürosunun dava hakimine ulaştırdığı bu önemli dava belgesi içinde, CD ve davayı yakından ilgilendirebilecek kimi belgelerin bulunduğunu açıkladı. Davanın iki tanığının 'ani' ölümleri üzerine dava tek tutuklu sanık Beate Zscheape ile sürmekte.