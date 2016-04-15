Almanya’da PKK çadırı kuruldu

Almanya’nın Dortmund şehrinde PKK çadırı kuruldu. Alman polisi, çadırı ve çevresini korumaya aldı.

En son Brüksel’de Türkiye - AB Zirvesi’nden önce PKK çadırı kurulmuş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu. Çadır birçok kez kurulup, kaldırılmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Katharineplatz’da yapılan eylemle terör örgütünün çadırına davet edilen Almanyalı vatandaşlara Türkiye karşıtı propaganda yapıldığı iddia edildi.



Erdoğan: Bunun adı teröre teslim olmaktır



Erdoğan, Brüksel'de kurulan çadırla ilgili konuyla ilgili, "Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.