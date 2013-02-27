Almanya'da kuşak çatışması derinleşiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da yetişkinler gençlerle iletişim kurmakta giderek daha fazla zorlanıyor. Almanların yüzde 73'ü gençlerin dünyası ile onların ebeveynlerinin kuşağı arasındaki farkın çok büyük olduğunu kaydediyor.

Allensbach Enstitüsü'nün yaptığı ankete katılan her iki kişiden biri gençlerin konuştukları dili anlayamamaktan şikâyetçi. Yetişkinlerin üçte ikisi ise gençlerin maymun iştahlılığı karşısında hayrete düştüklerini belirtiyor.

Aile içerisindeki ilişkiler konusunda ise durum farklı. Ankete katılan anne - babaların yüzde 64'ü kendileriyle çocuklarının dünyası arasındaki farkların küçük olduğu kanaatinde. Gençlerin yüzde 48'i ise arada hiçbir fark olmadığını ifade ediyor.



30 ila 58 yaşları arasındaki Almanların yüzde 58'i gençlerle sohbet etmeyi onların dünyasını daha iyi anlamak açısından faydalı bulduğunu söylüyor. Her iki yetişkinden biri, bu sohbetlerde yeni konular, yeni bakış açıları öğrendiğini kaydediyor.



Çocuktan öğren teknolojiyi



Ankete katılan anne babaların üçte ikisi yeni teknik cihazların nasıl kullanılacağını çocuklarından öğrenmiş. Yüzde 65'i akıllı telefonlarda kullanılan WhatsApp uygulamasının yarattığı olanaklardan çocukları sayesinde haberdar olmuş. Yüzde 61'i ise Facebook benzeri sosyal medya ağların sırlarını oğul ya da kızları sayesinde çözmüş. Moda, müzik ve markalar konusunda da ebeveynler çocuğu olmayan yetişkinlere göre çok daha iyi şekilde bilgilendirildiklerine inanıyor.

Anne babalarla çocukları arasındaki sohbetlerin temel konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Okul ve eğitim (yüzde 79), çocukların hobileri (yüzde 61), günlük hayatta yaşanan olaylar (yüzde 59), çocukların korkuları ya da endişeleri (yüzde 57). Gençlerin konuşmayı tercih ettiği konuların başında ise kendi hobileri (yüzde 88), günlük hayatta yaşadıkları olaylar (yüzde 79), televizyon ve filmler (yüzde 76), meslek seçimi (yüzde 69), harçlık (yüzde 68) ve okul (yüzde 66) geliyor.



(Deutsche Welle Türkçe)