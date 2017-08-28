Almanya'da hükümet ortağı CSU: Türkiye'ye parayı kesin

Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, AB bütçesinden üyeliğe hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep etti.

Seehofer, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Ankara'dan yeni bir provokasyonun olmadığı tek bir hafta geçmiyor. AB üyeliğine hazırlık amacıyla yapılan tüm mali yardımlar bir an önce kesilmelidir" dedi.

Seehofer, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euronun ödenmemesini istedi.

Kauder: Türkiye, Avrupa değerlerinin ışık yılı uzağında

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türkiye'yi sert bir dille eleştirdi. Kauder, pazar akşamı Berlin'de katıldığı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) "din özgürlüğü" konulu etkinliğinde Türkiye'nin Avrupa değerlerinin ışık yılı uzaklığında olduğunu söyledi.

CDU'lu politikacı, Türkiye'de en önemli insan hakkı olan din özgürlüğünün bulunmadığını savundu.

Özdemir: Erdoğan, Almanya'ya karşı rehine topluyor

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Schweriner Volkszeitung'un pazartesi günkü baskısında yer alan açıklamasında Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarına değinerek Ankara'ya yönelik daha sert bir tutum izlenmesini talep etti.

Almanya'nın Schwerin kentinde yaşayan David B.'nin Türkiye'de yaklaşık 5 aydır tutuklu olduğunun ortaya çıkmasının "Erdoğan rejiminin tüm muhalif seslere karşı vicdansızlığını bir kez gösterdiğini" kaydeden Özdemir, Erdoğan hakkında "Ülkemize karşı rehine topluyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın sadece sertlik ve paranın dilinden anladığını belirten Özdemir, "İşte bunları, vatandaşlarımızın ve Erdoğan rejiminin tüm siyasi tutuklularının serbest bırakılması için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.