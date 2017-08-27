T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman SPD lideri Schulz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gümrük Birliği şartı

Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması halinde Gümrük Birliği'nin genişletilmemesi gerektiğini söyledi

27 Ağustos 2017 14:16

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'deki Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye bir ültimatom verilmesi gerektiğine işaret etti.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Schulz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir" dedi.

"Erdoğan başka bir dilden anlamıyor"

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Schulz, "Ancak Erdoğan'ın başka bir dilden anlamadığını" savundu.

Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB'nin Ankara'ya tam üyelik öncesi yaptığı mali yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

10 kişi cezaevinde

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de halen 10 Alman vatandaşı veya çifte vatandaş cezaevinde bulunuyor. Tutuklular arasında gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de yer alıyor.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesi planları, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerilim nedeniyle durma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta "anlaşmayı güncellemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

 

ETİKETLER

Martin SchulzTayyip ErdoğanABGümrük BirliğiDeniz Yücel

İlgili Haberler

Martin Schulz: Erdoğan iç işlerimize karışmasın

Schulz, Erdoğan'a 'ölçülü davranması' çağrısında bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24