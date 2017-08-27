Alman SPD lideri Schulz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gümrük Birliği şartı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'deki Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye bir ültimatom verilmesi gerektiğine işaret etti.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Schulz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir" dedi.

"Erdoğan başka bir dilden anlamıyor"

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Schulz, "Ancak Erdoğan'ın başka bir dilden anlamadığını" savundu.

Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB'nin Ankara'ya tam üyelik öncesi yaptığı mali yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

10 kişi cezaevinde

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de halen 10 Alman vatandaşı veya çifte vatandaş cezaevinde bulunuyor. Tutuklular arasında gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de yer alıyor.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesi planları, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerilim nedeniyle durma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta "anlaşmayı güncellemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.