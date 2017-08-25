Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan olduğu sürece Türkiye, AB üyesi olamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Tayyip Erdoğan olduğu sürece Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını” söyledi.

Alman Bild gazetesine röportaj veren Gabriel, sorunlarının Türklerle değil CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın politikalarıyla olduğunu belirterek, Erdoğan’ın yönetimi devam ettiği sürece Türkiye’nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi. Gabriel, “Zaten Erdoğan da AB üyesi olmak istemiyor” sözlerini de ekledi.

Müzakerelerin AB tarafından bitirilmeyeceğinin altını çizen Gabriel, Türkiye’nin Erdoğan’dan sonra da var olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk hükümeti ve Erdoğan’ın Avrupa’nın temsil ettiği değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşması sebebiyle mevcut şartlar altında Türkiye’nin AB üyeliğinin mümkün görülmediğini belirten Gabriel, Erdoğan’ı AB ile katılım müzakerelerini ciddiye almamakla eleştirdi.