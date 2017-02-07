T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Almanya'da hayvanat bahçesinin yeni yıldızları: Dört beyaz aslan yavrusu

Magdeburg hayvanat bahçesinde geçtiğimiz Noel'de dünyaya gelen beyaz aslanlar dünyaya tanıtıldı. Dünya Beyaz Aslanları Koruma Vakfı, aslanların ender görülen bir genetik durum nedeniyle beyaz renkte dünyaya geldiklerini açıkladı.

07 Şubat 2017 21:32

Almanya'nın Magdeburg kentindeki hayvanat bahçesinde geçtiğimiz Noel'de dünyaya gelen dört beyaz aslan ilk kez dünyaya tanıtıldı.

Vahşi doğada çok ender görülen beyaz aslanlardan üçü erkek, biri ise dişi.

Askan yavrularından üçünün yaklaşık 6 kilo olduğu, diğerinin ağırlığının ise 8 kilodan fazla olduğu açıklandı.

Dünya Beyaz Aslanları Koruma Vakfı, bu yavruların "albino" olmadığını, ender görülen bir genetik durum nedeniyle beyaz renkte dünyaya geldiklerini açıkladı.

Albino hastalığı, insanlar ile hayvanlarda görülen ve melanin pigmenti azlığı nedeniyle oluşan bir tıbbi durum.

Aslanların annesi Kiara ve babası Madiba geçtiğimiz yıl iki yavru daha dünyaya getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MagdeburgNoelDünya Beyaz Aslanları Koruma VakfıBeyaz Aslanları Koruma VakfıKiaraMadiba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24