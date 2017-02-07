Almanya'da hayvanat bahçesinin yeni yıldızları: Dört beyaz aslan yavrusu

Almanya'nın Magdeburg kentindeki hayvanat bahçesinde geçtiğimiz Noel'de dünyaya gelen dört beyaz aslan ilk kez dünyaya tanıtıldı.

Vahşi doğada çok ender görülen beyaz aslanlardan üçü erkek, biri ise dişi.

Askan yavrularından üçünün yaklaşık 6 kilo olduğu, diğerinin ağırlığının ise 8 kilodan fazla olduğu açıklandı.

Dünya Beyaz Aslanları Koruma Vakfı, bu yavruların "albino" olmadığını, ender görülen bir genetik durum nedeniyle beyaz renkte dünyaya geldiklerini açıkladı.

Albino hastalığı, insanlar ile hayvanlarda görülen ve melanin pigmenti azlığı nedeniyle oluşan bir tıbbi durum.

Aslanların annesi Kiara ve babası Madiba geçtiğimiz yıl iki yavru daha dünyaya getirmişti.