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Sağlık

Almanya’da grip salgını zirveye çıktı

Almanya'da grip salgınının bu kış döneminde doruk noktasına ulaştığı tahmin ediliyor.

13 Şubat 2009 02:00

Almanya'da grip salgınının bu kış döneminde doruk noktasına ulaştığı tahmin ediliyor.

Almanya'nın önde gelen tıp ve sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü görevlilerinden Silke Buda, Berlin'de yaptığı açıklamada, gribin özellikle Almanya'nın doğusunda ve Baden-Württemberg eyaletinde hala çok yoğun şekilde etkili olduğunu belirterek, bundan sonra gribe karşı aşı olunmasını tavsiye etmediğini söyledi.

Grip aşısının, etkisini en az 10 gün sonra göstermeye başladığına dikkati çeken Buda, salgının şubat ayının sonlarına doğru sona erecek karnaval döneminden sonra fazla bir etkisinin kalmayacağını kaydetti.

Buda, karnaval eğlenceleri sırasında herkesle öpüşülmemesi ve sık sık ellerin yıkanması tavsiyesinde bulundu.

(AA)

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