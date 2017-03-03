Almanya'da 'esrar ajansı' kuruluyor

Almanya'da ağır hasta durumdaki kişiler artık doktor reçetesi karşılığında, devlet kontrolünde üretilmiş kaliteli kenevir satın alabilecek. Masraflar hastalık sigortası kurumu tarafından karşılanacak.

Alman Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Lutz Stroppe, tıbbi amaçlı kenevir ekimi ve üretiminde kontrolün Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü koordinasyonunda oluşturulacak Cannabis Ajansı'nda olacağını açıkladı. Stroppe konunun reçeteyle esrar alınması ya da esrar tüketimi değil, kronik hastaların acısının dindirilmesi olduğunu vurgulayarak, kenevir ekimi ve üretiminin sıkı kurallara tabi olacağını vurguladı.

Ağrı ve iştahsızlığa karşı kullanılıyor

Tıbbi amaçlarla kenevir kullanımına dair yasa, Alman Federal Meclisi ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde bu yılın başında kabul edilmişti. Yasaya göre kurutulmuş yapraklar ya da ilaç içine entegre edilmiş kenevir özü, multipl skleroz (MS) ve romatizma gibi hastalıklarda spastik kasılmalar, kronik ağrılar ve sinir ağrıları gibi şikayetlere karşı kullanılabilecek. Kenevirin, kanser, AİDS gibi hastalıklarda iştah açıcı özelliği de biliniyor.

Almanya'da 2005 yılından bu yana yürürlükte olan 'istisnai izin' düzenlemesi kapsamında şu an yaklaşık bin hasta, tıbbi amaçlı kenevir kullanma iznine sahip. İstisnai izin, diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen vakalarda veriliyor.

Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, şimdiye kadar tıbbi amaçlı olarak Hollanda ve Kanada'dan ithal edilen kenevirin 2019 yılından itibaren Almanya'da ekim ve üretimine başlanacağını açıkladı.

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