T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'da 'esrar ajansı' kuruluyor

Almanya'da tıbbi amaçlı kenevir ekim ve üretiminin kontrolü için 'Cannabis Ajansı' kurulacağı açıklandı. Kenevirin ağır hastaların ağrılarının dindirilmesi gibi istisnai vakalarda kullanılacağı vurgulanıyor.

03 Mart 2017 22:37

Almanya'da ağır hasta durumdaki kişiler artık doktor reçetesi karşılığında, devlet kontrolünde üretilmiş kaliteli kenevir satın alabilecek. Masraflar hastalık sigortası kurumu tarafından karşılanacak.

Alman Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Lutz Stroppe, tıbbi amaçlı kenevir ekimi ve üretiminde kontrolün Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü koordinasyonunda oluşturulacak Cannabis Ajansı'nda olacağını açıkladı. Stroppe konunun reçeteyle esrar alınması ya da esrar tüketimi değil, kronik hastaların acısının dindirilmesi olduğunu vurgulayarak, kenevir ekimi ve üretiminin sıkı kurallara tabi olacağını vurguladı.

Ağrı ve iştahsızlığa karşı kullanılıyor

Tıbbi amaçlarla kenevir kullanımına dair yasa, Alman Federal Meclisi ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde bu yılın başında kabul edilmişti. Yasaya göre kurutulmuş yapraklar ya da ilaç içine entegre edilmiş kenevir özü, multipl skleroz (MS) ve romatizma gibi hastalıklarda spastik kasılmalar, kronik ağrılar ve sinir ağrıları gibi şikayetlere karşı kullanılabilecek. Kenevirin, kanser, AİDS gibi hastalıklarda iştah açıcı özelliği de biliniyor.

Almanya'da 2005 yılından bu yana yürürlükte olan 'istisnai izin' düzenlemesi kapsamında şu an yaklaşık bin hasta, tıbbi amaçlı kenevir kullanma iznine sahip. İstisnai izin, diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen vakalarda veriliyor.

Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, şimdiye kadar tıbbi amaçlı olarak Hollanda ve Kanada'dan ithal edilen kenevirin 2019 yılından itibaren Almanya'da ekim ve üretimine başlanacağını açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/BK,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAjansıSağlık Bakanlığı Müsteşarı Lutz StroppeFederalTıbbiEnstitüsüCannabis AjansıAlman Federal MeclisiEyalet Temsilciler MeclisiAİDSHollandaKanadaDeutsche Welle Türkçe epd/BKBD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24