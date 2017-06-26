Almanya'da emekliler yoksullaşacak

Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırmaya göre Almanya'da yaşlılıkta fakirleşme riski büyüyor. Araştırmada 2036 yılına kadar öncelikle yalnız yaşayan kadınların, meslek eğitimi almayanların ve uzun süreli işsizlerin emekli aylığıyla geçinmelerinin mümkün olmayacağı belirtildi.

Araştırmada 67 yaş grubundakiler arasında fakirleşme oranının 2036 yılında kadar yüzde 16'dan yüzde 20'ye çıkacağına yer verildi. Geliriyle geçinemediği için devletin yardımına muhtaç düşen kadınların oranı aynı süre zarfında yüzde 16,2'den yüzde 27,8'e çıkacak.

Araştırma için Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Avrupa Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün simülasyon yöntemiyle yaptığı hesaplamadan yola çıkıldı. Araştırmada resmi ve özel sigortalarla işletmeler tarafından ödenen emekli aylıkları temel alındı. Almanya'da aylık net geliri 958 Euro'nun altında kalanlar fakir sayılıyor.

Yaşlılık eşittir fakirlik

Emeklilik çağındaki fakirleşmede çalışma hayatına işsizlik ve diğer nedenlerden ötürü ara verilmesi ve düşük ücretli işlerde çalışma garantisinin olmayışının önemli rol oynadığı belirtildi. Nüfus yapısındaki değişikliğe bağlı olarak emekli aylıklarının azalması ve emeklilik yasalarının yeniden düzenlenmesinin de yaşlı nüfusun fakirleşmesine yol açtığı kaydedildi.

Araştırmada özel emeklilik sigortası yaptıranlara uygulanan teşviklerin yetersiz kaldığı, doğum oranının yüksek olduğu yıllarda dünyaya gelen kuşakların emeklilik çağına gelmesinin şok etkisi yaratacağı ve emeklilik sigortalarının modern çalışma hayatının şartlarına uydurulması gerektiği de yer aldı.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırması, 2016 yılında Alman hükümeti tarafından hazırlanan "Emeklilikte Geçim" raporunun verileriyle örtüşüyor. Alman hükümetinin özel emeklilik sigortasına daha fazla ilgi gösterilmesi şeklindeki tavsiyesinin yeterli olmayacağını belirten vakfın raportörü Christof Schiller, işsizlik riski yüksek gruptakilerin çalışma hayatına daha iyi entegre edilmeleri gerektiğini söyledi.

DW/dpa/KNA/epd/AG/HS

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