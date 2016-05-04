Almanya’da ağır hastaların tedavisinde esrar kullanımına onay



Almanya’da Bakanlar Kurulu, esrarın ağır hastaların tıbbi tedavilerinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Bakanlar, masrafların sağlık sigortası tarafından karşılanmasını da içeren yasa taslağına onay verdi.

Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe tarafından hazırlanan yasa taslağı, başka hiçbir tedavinin sonuç vermediği aşırı ağrıları olan hastaların, eczaneden reçete ile esrar temin edebilmelerini öngörüyor.



Kenevir devlet kontrolünde yetiştirilecek



Tıbbi amaçlı kullanım için gerekli kenevir bitkisinin ise devlet kontrolü altında yetiştirilmesi öngörülüyor. Bu konuda sorumluluk Federal İlaç ve Tıbbi Malzeme Enstitüsü’nde olacak.

Almanya'da yürürlükteki uyuşturucuyla mücadele yasası ağır hastalıkların tedavisinde esrar kullanımına izin vermiyordu. Aşırı ağrıları olan bazı kanser, AIDS, Parkinson ve MS hastaları, şimdiye dek özel bir izin ile eczanelerden kenevir ürünleri alabiliyordu. Ancak masrafları kendileri üstlenmek zorundaydı. Federal hükümetin verilerine göre sadece nisan ayında ülke çapında 647 hastaya bu özel izinden verilmişti.

Sağlık Bakanı Gröhe, yasanın amacının ağır hastaların bakımının mümkün olan en iyi biçimde yapılması olduğunu kaydetti.



"Esrar yasallaştırılmıyor“



Yetkililer, Almanya’da uzun süredir dile getirilen esrarın yasallaştırılması taleplerini bir kez daha geri çevirdi.

Federal hükümetin Uyuşturucu ile Mücadele Sorumlusu Marlene Mortler, kenevirin tıbbi tedavilerde kullanılmasının çok dar sınırlar içerisinde anlamlı olduğunu kaydetti. Esrarın zararsız bir madde olmadığına dikkat çeken Mortler, „O nedenle keyif amaçlı kullananlar için yasallaştırılamaz“ diye konuştu.

Sağlık Bakanı Gröhe de bazı ülkelerde liberal yasaların yürürlükte olmasının esrarın Almanya’da da yasallaştırılması için geçerli bir sebep olamayacağını vurguladı. Gröhe „Birçok İskandinav ülkesi ve kısmen de Hollanda, bir zamanlar aldıkları bu karardan şimdi memnun değiller“ diye konuştu.

Yasanın, Federal Meclis’in onayına da sunulduktan sonra en geç gelecek yılın ilk bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor.