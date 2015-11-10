Almanya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı arttı



Federal İstatistik Dairesi, 2011 yılından bu yana 100 yaşını aşanları kayıt altına alıyor. 3 yıl önceki sayımda bu gruba girenlerin sayısı 14 bin 436 idi. Geçen yılki kayıtlara göre Almanya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı 16 bin 860'a vardı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 10 yıl içinde bu rakam 44 bin 200, 2050 yılında ise 114 bin 700'e ulaşacak.

Sayıları katlanarak artıyor

"Senioren Ratgeber" adlı derginin geçen yıl yayınladığı bir araştırmaya göre 2000 yılının başlarında ülkede yaşı 100 yaşında olan insanların sayısı 5 bin 700 civarındaydı. Buna göre o dönemden beri bu sayı iki katına çıktı.

100 yaşını geçenlerin çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve beşte birinin bakım sigortalarından herhangi bir hizmete ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.

100 yaşındakilerin çoğu kadın

Heidelbergli yaş araştırmacıların 100 yaşındakilerle yaptığı ankette, sağlık engellerinin mutluluk üzerinde çok fazla etkisi olmadığı görüldü. Çok yaşamak bir mutluluk kaynağı olarak görülüyor. 100 yaşındakilerin çoğu ise kadınlardan oluşuyor. Bu oran 1 erkeğe kıyasla 7,5 kadın civarında.

Uzmanlar bu uzun yaşam trendinin sona ereceğini düşünmüyor. Bugün dünyaya gelen her iki kişiden birinin bu kadar uzun yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Yurtta değil kendi evlerinde yaşıyorlar

Robert Bosch Vakfı ve Dietmar Hopp Vakfı tarafından Heidelberg Üniversitesi'ne 2013 yılında yaptırılan bir araştırmada ise 100 yaşını geçen insanların yaşam stilleri araştırılmıştı.

Araştırmaya göre 100 yaşındakilerin çoğu yaşlılar yurdu yerine kendi evlerinde yaşıyor ve hem ruhen hem de bedenen 2001 yılında ankete katılan 100 yaşındakilere kıyasla daha sağlıklı durumdalar.